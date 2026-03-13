Ексочільниця МСЕК у Миколаєві уклала угоду зі слідством

Колишня посадовиця визнала провину у справі про ухилення від мобілізації та перерахувала понад 4,7 млн грн на ЗСУ

Колишня очільниця Миколаївської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) визнала провину в суді та уклала угоду з прокуратурою у справі про організацію схеми ухилення від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Центрального районного суду міста Миколаєва у соціальних мережах.

Йдеться про Віру Бєлякову, яку правоохоронці викрили у жовтні 2024 року. Під час обшуків у посадовиці виявили понад $450 тис. готівкою та колекцію ювелірних виробів, які зберігалися за різними адресами.

За даними слідства, експосадовиця організувала схему, у межах якої підлеглим давали вказівки фальсифікувати медичні висновки для військовозобов’язаних.

«Шляхом надання вказівок підлеглим, організувала складання неправдивого висновку МСЕК стосовно військовозобов'язаного, внаслідок чого він отримав групу інвалідності ІІІ ступеню, що дало йому право на відстрочку від призову.», – зазначили в суді.

Окрім перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, колишній посадовиці інкримінують подання недостовірних даних у деклараціях про майно та доходи.

Під час судового засідання захист надав квитанцію про перерахування благодійного внеску на потреби українських військових. Згідно з документом, обвинувачена перерахувала понад 4 мільйони гривень на рахунок однієї з військових частин.

У межах угоди зі слідством вона також зобов’язалася співпрацювати з правоохоронними органами у іншому кримінальному провадженні. «Обвинувачена беззастережно визнає себе винуватою, буде співпрацювати зі слідством в іншому кримінальному провадженні та погоджується на узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком на п'ять років з іспитовим терміном», – йдеться у повідомленні суду.

Також, відповідно до домовленостей, жінку планують позбавити права обіймати керівні посади в медичних установах протягом трьох років. Наразі суд готується до винесення вироку у справі.

Раніше ексголова Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, яка фігурує у справі про незаконне збагачення, подала виправлену декларацію за 2024 рік.