Окупанти атакували Запорізький район: є поранені, серед них – діти

Іванна Гончар
колаж: glavcom.ua

Російські терористичні війська вночі 14 березня атакували Запорізький район, унаслідок чого поранення дістали четверо людей, серед них двоє дітей. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Внаслідок удару було пошкоджено приватний будинок, також виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Поранень зазнали жінка 35 років, чоловік 40 років, а також двоє дітей – 16-річна дівчина та 11-річний хлопець.

Перед атакою влада попереджала про загрозу застосування російськими військами керованих авіабомб та ударних безпілотників. Пізніше також з’явилося повідомлення про загрозу ударів балістичними ракетами.

Наразі інформація щодо інших наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, 11 березня, російська терористична армія атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Є влучання у житлову забудову. Унаслідок атаки постраждали 13 людей.

