Польща підняла винищувачі через російську ракетну атаку по Україні

Через російські атаки у польському повітряному просторі почали діяти польські та союзницькі літаки

Сили оборони Польщі залучили всі доступні ресурси та засоби, що перебувають в їхньому розпорядженні

У ніч проти 14 березня Польща підняла у небо військову авіацію через масовану комбіновану атаку РФ по території України. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У заяві зазначається, що через російську атаку у польському повітряному просторі почали діяти польські та союзницькі літаки.

«Увага. У зв’язку з активністю авіації дальнього радіусу дії Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, у нашому повітряному просторі розпочалися операції польської та союзної авіації», – йдеться у повідомленні.

За даними польських військових, для контролю ситуації було мобілізовано всі необхідні сили та ресурси. У повітря підняли чергові пари винищувачів і літак раннього радіолокаційного виявлення, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у стан найвищої бойової готовності.

«Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, зокрема в районах, прилеглих до зон загрози», – повідомили в командуванні.

Як повідомлялось, цієї ночі російські терористи завдали ракетного удару по Київщині. Унаслідок ворожого обстрілу у місті Бровари загинули та отримали поранення містяни. Також є руйнування та пожежі.