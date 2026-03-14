Польща підняла винищувачі через російську ракетну атаку по Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Через російські атаки у польському повітряному просторі почали діяти польські та союзницькі літаки
фото: Х/Міністерство оборони Польщі

Сили оборони Польщі залучили всі доступні ресурси та засоби, що перебувають в їхньому розпорядженні

У ніч проти 14 березня Польща підняла у небо військову авіацію через масовану комбіновану атаку РФ по території України. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У заяві зазначається, що через російську атаку у польському повітряному просторі почали діяти польські та союзницькі літаки.

«Увага. У зв’язку з активністю авіації дальнього радіусу дії Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, у нашому повітряному просторі розпочалися операції польської та союзної авіації», – йдеться у повідомленні.

За даними польських військових, для контролю ситуації було мобілізовано всі необхідні сили та ресурси. У повітря підняли чергові пари винищувачів і літак раннього радіолокаційного виявлення, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у стан найвищої бойової готовності.

«Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, зокрема в районах, прилеглих до зон загрози», – повідомили в командуванні.

Як повідомлялось, цієї ночі російські терористи завдали ракетного удару по Київщині. Унаслідок ворожого обстрілу у місті Бровари загинули та отримали поранення містяни. Також є руйнування та пожежі.

Читайте також:

Читайте також

Польща попередила громадян про ризики перебування в Росії і закликала виїжджати
Польща закликала своїх громадян евакуюватися з території РФ
17 лютого, 03:54
Атака на Україну, теракт у Львові, вибухи у РФ: головне за ніч
Атака на Україну, теракт у Львові, вибухи у РФ: головне за ніч
22 лютого, 05:50
Нардеп розповів про пошкоджений будинок після російської атаки
Внаслідок російської атаки пошкоджено будинок колишнього голови Верховної Ради
22 лютого, 09:14
Варшава пояснила вихід з конвенції загрозою з боку Росії
Польща офіційно вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін
20 лютого, 15:35
Деякі популярні продукти в Польщі коштують дороже, ніж в Україні
Блогерка порівняла вартість продуктів у магазинах Польщі та України: ціни
26 лютого, 11:10
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що блокування санкцій і кредиту Україні шкодить єдності ЄС
Туск назвав дії Угорщини «політичним саботажем»
23 лютого, 18:43
Донька українки Олександри Говорухи навчається в туалеті через вибухи в Дубаї
Українка показала, як її донька навчається в туалеті через ракетні обстріли в Дубаї (фото)
3 березня, 13:12
Фрегат «Адмірал Ессен» втратив можливість бити «Калібрами»
СБУ уразила фрегат «Адмірал Ессен» у Новоросійську
5 березня, 13:49
Внаслідок цього жорстокого удару по цивільній інфраструктурі Харкова загинуло семеро людей
9 березня у Харкові оголошено днем жалоби
7 березня, 11:50

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 14 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 14 березня 2026
Польща підняла винищувачі через російську ракетну атаку по Україні
Польща підняла винищувачі через російську ракетну атаку по Україні
Окупанти атакували Запорізький район: є поранені, серед них – діти
Окупанти атакували Запорізький район: є поранені, серед них – діти
Лінія фронту станом на 13 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 13 березня 2026. Зведення Генштабу
Ексочільниця МСЕК у Миколаєві уклала угоду зі слідством
Ексочільниця МСЕК у Миколаєві уклала угоду зі слідством

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Вчора, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Вчора, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Вчора, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Вчора, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
