Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала 25 хвилин

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала 25 хвилин
Росіяни тероризували Україну безпілотниками
фото: glavcom.ua

Сирени лунали через загрозу атаки безпілотників

У Києві та області повітряна тривога тривала з 23:20 до 23:46. Також небезпека фіксувалася і в інших регіонах України. Моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки безпілотників.

Жителям «почервонілих» регіонів слід було негайно перейти в укриття та дотримуватись інформаційної тиші.

Мапа тривог виглядала так:

Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала 25 хвилин фото 1

Нагадаємо, триває 448-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав п'ять ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300. Крім того, завдав 32 авіаційних ударів та здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. 

Теги: безпілотник тривога небезпека

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бойове чергування продовжують чотири надводні ракетоносії РФ
Надзвичайно висока загроза: «Південь» попередив про ризик ракетних ударів
7 травня, 23:20
Міноборони підрахувало, скільки повітряних тривог пролунало у Києві від початку великої війни
Міноборони підрахувало, скільки повітряних тривог пролунало у Києві від початку великої війни
12 травня, 11:25
Російські лідери будуть стурбовані тим, що російська система ППО продовжує компрометувати себе
Британська розвідка вказала на серйозні проблеми Кремля через недолугу ППО
15 травня, 09:33

Події в Україні

Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала 25 хвилин
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала 25 хвилин
В Україні почали зупиняти роботу заводів із виробництва олії: що відбувається
В Україні почали зупиняти роботу заводів із виробництва олії: що відбувається
Зеленський відреагував на чергову атаку терористів, яка забрала життя дитини
Зеленський відреагував на чергову атаку терористів, яка забрала життя дитини
Техногенний шантаж вийшов із-під контролю. На Херсонщині окупанти опинилися в пастці
Техногенний шантаж вийшов із-під контролю. На Херсонщині окупанти опинилися в пастці
Зернову угоду продовжено, ВАКС ухвалив рішення щодо судді Князєва. Головне за 17 травня
Зернову угоду продовжено, ВАКС ухвалив рішення щодо судді Князєва. Головне за 17 травня
Знищення Patriot. Росія вигадала нову байку
Знищення Patriot. Росія вигадала нову байку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Інтерв'ю Буданова викликають подив
20K
В Одесі прогриміли потужні вибухи
19K
Буданов назвав перевагу Росії у війні
13K
Корупційний «Шлях». Список чиновників, які зайнялися вимаганням грошей
12K
Радбез ООН скликає засідання на вимогу Росії
12K
Чому сімейні лікарі перестали ходити до пацієнтів додому? Коментар фахівця

Новини

Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Вчора, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
15 травня, 03:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту