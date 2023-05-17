Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала 25 хвилин

Сирени лунали через загрозу атаки безпілотників

У Києві та області повітряна тривога тривала з 23:20 до 23:46. Також небезпека фіксувалася і в інших регіонах України. Моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки безпілотників.

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Жителям «почервонілих» регіонів слід було негайно перейти в укриття та дотримуватись інформаційної тиші.

Мапа тривог виглядала так:

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Нагадаємо, триває 448-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав п'ять ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300. Крім того, завдав 32 авіаційних ударів та здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.