У Києві та низці областей вдруге лунав сигнал тривоги

Громадянам слід негайно пройти в укриття

У Києві та низці областей станом на 13:15 вдруге пролунав сигнал повітряної тривоги. Як повідомляли моніторингові телеграм-канали, можливий запуск ракет стратегічною авіацією.

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Нагадаємо, розпочалася 383-тя доба російського широкомасштабного вторгнення РФ не полишає намірів щодо окупації України. Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.