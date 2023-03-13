Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві та низці областей вдруге лунав сигнал тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві та низці областей вдруге лунав сигнал тривоги

Громадянам слід негайно пройти в укриття

У Києві та низці областей станом на 13:15 вдруге пролунав сигнал повітряної тривоги. Як повідомляли моніторингові телеграм-канали, можливий запуск ракет стратегічною авіацією.

У Києві та низці областей вдруге лунав сигнал тривоги фото 1

Нагадаємо, розпочалася 383-тя доба російського широкомасштабного вторгнення РФ не полишає намірів щодо окупації України. Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках. 

Теги: втрати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Повітряні сили пояснили, чому в Україні вдруге лунав сигнал повітряної тривоги
Повітряні сили пояснили, чому в Україні вдруге лунав сигнал повітряної тривоги
Росіяни обстріляли селище на Сумщині: є загиблий та поранені
Росіяни обстріляли селище на Сумщині: є загиблий та поранені
У Києві та низці областей вдруге лунав сигнал тривоги
У Києві та низці областей вдруге лунав сигнал тривоги
Повітряні сили пояснили, чому відкладається навчання воїнів ЗСУ на винищувачах
Повітряні сили пояснили, чому відкладається навчання воїнів ЗСУ на винищувачах
Обстріл Миколаївщини: загинуло подружжя, семирічний хлопчик залишився сиротою (фото)
Обстріл Миколаївщини: загинуло подружжя, семирічний хлопчик залишився сиротою (фото)
Оперативне командування «Північ» отримало нового командувача
Оперативне командування «Північ» отримало нового командувача

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
«Хлопці з фронту повернуться і наведуть порядок». Так не буде
9855
Перша пара Чернігова «розлучається». Як опальний мер Атрошенко рятує своє майно
9004
«Оскар-2023»: хто отримав головні нагороди
8267
Російські піхотинці йшли штурмувати українські позиції з палицями (фото)
7278
План розвалу України від Януковича: нові зізнання зрадника Царьова
5793
Перерахунок пенсій: кому підвищать виплати у квітні

Новини

Під Бахмутом збитий російський літак, який ремонтували на заводі Тамаза Сомхішвілі
Сьогодні, 11:03
Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
11 березня, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
10 березня, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
10 березня, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту