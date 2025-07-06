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У Краматорську пролунала серія потужних вибухів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Краматорську пролунала серія потужних вибухів
У Краматорську прогриміли вибухи
скріншот з відео

Пролунало щонаймешне п'ять вибухів

У ніч на 6 липня російська окупаційна армія атакувала Краматорськ у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що у Краматорську пролунала серія потужних вибухів – зафіксовано щонайменше п’ять.

Місцеві жителі повідомляють про влучання в різних районах міста, також деяких будинках вибило шибки.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.  

Унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Також під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти». Відділення №223 постраждало найбільше. На момент удару воно було зачинене, постраждалих немає. Посилки вціліли, їх перенаправлять у відділення №122. На місці працюють поліція та ДСНС.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». У видавництві наголосили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень. Відновити відправлення у видавництві планують наступного тижня.

До слова, у ніч на 5 липня російська окупаційна армія атакує Україну «шахедами». Вже є влучання на Харківщині та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

За інформацією Синєгубова, є влучання ворожого безпілотника в місті Чугуїв на Харківщині. Попередньо, через атаку є троє постраждалих, серед яких 12-річний хлопчик.

Теги: вибух Донеччина

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