В Одесі вибухнув автомобіль, постраждав чоловік

Вибух у спальному районі Одеси. Поліція працює на місці

Сьогодні вранці, 5 липня 2025 року, у Київському районі Одеси стався вибух автомобіля. За попередньою інформацією, інцидент трапився на вулиці Варненській, де вибухнув легковий автомобіль марки «Opel». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеси.

Наразі відомо, що внаслідок вибуху постраждав місцевий чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому оперативно надається медична допомога.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби. Правова кваліфікація події буде надана після з’ясування всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, будівля генерального консульства Китаю зазнала незначних пошкоджень після російського обстрілу по Одесі 3 липня.