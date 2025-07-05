Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі вибухнув автомобіль, постраждав чоловік

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі вибухнув автомобіль, постраждав чоловік
Внаслідок вибуху постраждав чоловік
фото: скріншот з відео

Вибух у спальному районі Одеси. Поліція працює на місці

Сьогодні вранці, 5 липня 2025 року, у Київському районі Одеси стався вибух автомобіля. За попередньою інформацією, інцидент трапився на вулиці Варненській, де вибухнув легковий автомобіль марки «Opel». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеси.

Наразі відомо, що внаслідок вибуху постраждав місцевий чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому оперативно надається медична допомога.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби. Правова кваліфікація події буде надана після з’ясування всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, будівля генерального консульства Китаю зазнала незначних пошкоджень після російського обстрілу по Одесі 3 липня. 

Читайте також:

Теги: автомобіль вибух Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог застосував щонайменше 10 безпілотників для удару по місту
Росія атакувала Одесу: є загиблий, понад десяток поранених (фото)
20 червня, 09:06
Одеса, як і раніше, залишається головним морським курортом України
Відпочинок в Одеській області: де можна купатися, а де категорично заборонено
11 червня, 17:15
У Києві виникло багато пожеж через російські атаки
Росія атакує Київ ракетами та «шахедами»: знищено частину будинку
17 червня, 04:16
Дрони атакували Полтавщину
На Полтавщині прогриміли вибухи: зафіксовано падіння уламків
27 червня, 00:54
Машини Ermine надійдуть до Збройних сил України у 2026 році
Україна першою у світі отримає тактичні машини Ermine
26 червня, 11:17
За скоєне підозрюваному загрожує довічне ув’язнення
Жорстоке убивство семирічної дівчинки в Одесі: підозрюваного взято під варту
21 червня, 16:43
Водій небезпечно керував автівкою, дрифтуючи на парковці біля ТРЦ в Подільському районі столиці
24-річний водій дрифтував на парковці біля столичного ТРЦ: як поліція покарала порушника
20 червня, 12:59
На світлинах видно вибиті внаслідок атаки вікна на заводі
Липецька область: стало відомо, який завод атакували дрони
3 липня, 06:44
Поблизу с. Березина Глибочицької громади стався вибух на АЗС
Вибух на автозаправній станції біля Житомира: є загиблі та поранені
2 липня, 20:37

Новини

В Одесі вибухнув автомобіль, постраждав чоловік
В Одесі вибухнув автомобіль, постраждав чоловік
Сезонна робота в Одесі й Карпатах: скільки можна заробити та актуальні вакансії
Сезонна робота в Одесі й Карпатах: скільки можна заробити та актуальні вакансії
В Одесі під час обстрілу постраждало консульство Китаю
В Одесі під час обстрілу постраждало консульство Китаю
РФ вдарила по порту Одеси: влада повідомила про наслідки
РФ вдарила по порту Одеси: влада повідомила про наслідки
Росія атакувала Одесу балістикою: є загиблі та поранені
Росія атакувала Одесу балістикою: є загиблі та поранені
В Одесі завершено рятувальні роботи після удару РФ: кількість постраждалих зросла
В Одесі завершено рятувальні роботи після удару РФ: кількість постраждалих зросла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 липня: ситуація на фронті
181K
На фронті з'явилися рідкісні тварини, яких десятиліттями не бачили в Україні: пояснення екологів
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 липня 2025
47K
Безпрецедентний випадок: Як чоловік з КНДР перетнув найукріпленіший кордон світу
23K
«Українські вертольоти» заявляють про атаку. До президента звернувся колектив компанії, ветерани та родини загиблих військових
18K
Ізраїль оголосив про нову допомогу Україні після масованого обстрілу

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua