У Краматорську пройшла багатотисячна хода за єдину Україну



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Патріотична хода у Краматорську Фото: «Восточный проект»

Учасники акції вшанували пам'ять загиблих за Україну

У Краматорську Донецької області пройшла патріотична хода за єдину Україну в памʼять про події весни 2014 року, коли місто захопили російські окупанти.

Про це повідомляє видання «Восточный проект».

«У Краматорську відбулася хода за єдину Україну. Жителі та гості міста 17 квітня пройшлися центральними вулицями, скандуючи патріотичні гасла. Традиційна для жителів Краматорська хода приурочена до подій 17 квітня 2014 року, коли багатотисячна акція на підтримку територіальної цілісності України об'єднала городян», - йдеться у повідомленні.

Стартував марш у середу о 18:00 від перетину вулиць Паркової та Ярослава Мудрого. Колону супроводжували співробітники поліції, по ходу колони перекриваючи дорожній рух.

Хода завершилася у сквері Тараса Шевченка, де відбувся мітинг. Учасники акції вшанували пам'ять загиблих за Україну.