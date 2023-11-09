Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка анонсувала низку операцій в Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка анонсувала низку операцій в Криму
фото ілюстративне

Про результати серії нових операцій громадськість може дізнатися найближчим часом

Сили оборони України готують нові операції у тимчасово окупованому Криму. Вони будуть схожі на нещодавню атаку, внаслідок якої в Керчі було уражено портову інфраструктуру заводу «Затока» та російський ракетний корвет «Аскольд». Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу «Еспресо».

Юсов зазначив, що про результати серії нових операцій громадськість може дізнатися найближчим часом.

«Наразі паралельно йде підготовка до цілої низки операцій, схожих на події в Керчі. Носіїв «Калібрів» у Чорноморського флоту РФ ще достатньо. Тобто ми не одним «Аскольдом» маємо тішитися. Переконаний, що найближчим часом ще будуть новини», – каже він.

Також представник військової розвідки не став підтверджувати або спростовувати інформацію у пресі про те, що точні координати корабля «Аскольд» проекту 22800 «Каракурт» злив російський капітан з Інгушетії за 1500 дол.

«Коментувати на даному етапі такі речі немає потреби... Не будемо говорити. Ми використовуємо різну мотивацію спілкування з ворогом – ідейну та меркантильну зокрема», – додав Юсов.

Нагадаємо, що 4 листопада управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.

Своєю чергою, Міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.

Читайте також: Окупанти вдалися до відчайдушних дій після удару по кораблю РФ у Керчі
Теги: Крим війна окупанти розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по кораблю «Аскольд» у Керчі завдав йому значних пошкоджень
ISW оцінив наслідки удару по кораблю в Керчі
Вчора, 05:31
ЗСУ підтвердило ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі
Удар по Керчі. ЗСУ створює «зону закритого доступу» для російських кораблів
6 листопада, 10:25
Однією з особливостей корабля «Аскольд» є наявність морського типу «Панцира С-1»
Удар по кораблю «Аскольд» у Керчі: ВМС повідомили про особливість судна
6 листопада, 10:14

Події в Україні

Розвідка анонсувала низку операцій в Криму
Розвідка анонсувала низку операцій в Криму
Потужний вибух у Севастополі: У центрі міста чути сирени швидкої допомоги
Потужний вибух у Севастополі: У центрі міста чути сирени швидкої допомоги
У Житомирі невідомий побив працівника військкомату (відео)
У Житомирі невідомий побив працівника військкомату (відео)
Смертельна ДТП за участю нардепа. Суд обрав запобіжний захід Ніколаєнку
Смертельна ДТП за участю нардепа. Суд обрав запобіжний захід Ніколаєнку
Досі існує правило – «батюшка сказав». В якій області найбільше прихильників Московської церкви
Досі існує правило – «батюшка сказав». В якій області найбільше прихильників Московської церкви
Суд не зміг обрати запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного
Суд не зміг обрати запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у гучній справі
23K
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
8692
Вступ України до ЄС: Зеленський доручив уряду забезпечити готовність до переговорів
7864
Зеленський назвав втрати України на фронті
6775
ЦАХАЛ знайшов у Газі раніше небачену зброю
6538
Уночі в Києві пролунав вибух: що відомо

Новини

«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Сьогодні, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 9 листопада
Сьогодні, 04:50
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Вчора, 07:06

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту