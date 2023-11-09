Розвідка анонсувала низку операцій в Криму
Про результати серії нових операцій громадськість може дізнатися найближчим часом
Сили оборони України готують нові операції у тимчасово окупованому Криму. Вони будуть схожі на нещодавню атаку, внаслідок якої в Керчі було уражено портову інфраструктуру заводу «Затока» та російський ракетний корвет «Аскольд». Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу «Еспресо».
Юсов зазначив, що про результати серії нових операцій громадськість може дізнатися найближчим часом.
«Наразі паралельно йде підготовка до цілої низки операцій, схожих на події в Керчі. Носіїв «Калібрів» у Чорноморського флоту РФ ще достатньо. Тобто ми не одним «Аскольдом» маємо тішитися. Переконаний, що найближчим часом ще будуть новини», – каже він.
Також представник військової розвідки не став підтверджувати або спростовувати інформацію у пресі про те, що точні координати корабля «Аскольд» проекту 22800 «Каракурт» злив російський капітан з Інгушетії за 1500 дол.
«Коментувати на даному етапі такі речі немає потреби... Не будемо говорити. Ми використовуємо різну мотивацію спілкування з ворогом – ідейну та меркантильну зокрема», – додав Юсов.
Нагадаємо, що 4 листопада управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».
Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.
Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.
Своєю чергою, Міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.
Коментарі — 0