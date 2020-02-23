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    У світі

    Режисер Квентін Тарантіно у 56 років вперше став батьком

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    <p>Син Квентіна Тарантіно і Даніеле Пік народився у Тель-Авіві</p> - Режисер Квентін Тарантіно у 56 років вперше став батьком

    Син Квентіна Тарантіно і Даніеле Пік народився у Тель-Авіві

    У зіркової сім'ї народився син

    56-річний режисер Квентін Тарантіно і його 36-річна дружина Даніела Пік стали батьками - у зіркової сім'ї з'явився син.

    Як повідомило у суботу, 22 лютого, видання «Вести Израиль», хлопчик з'явився на світ в лікарні Іхілов в Тель-Авіві. Для 56-річного режисера - це перша дитина.

    Квентін Тарантіно і Даніела Пік, дочка популярного в Ізраїлі співака і композитора Цвікі Піка, познайомилися в 2009 році, коли режисер представляв пресі фільм «Безславні виродки». Їхні стосунки почалися в 2016 році, а в 2018-му вони одружилися.

    У серпні 2019 року стало відомо, що вони чекають дитину.

    Довгий час Тарантіно був затятим холостяком і присвячував весь свій час творчості. Світову популярність він отримав після картини «Кримінальне чтиво».

    Фільм приніс режисерові «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю, а також премії «Оскар» і «Золотий глобус».

    До слова, українська співачка Джамала вагітна другою дитиною.

    кіно Ізраїль діти дружина батьки
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