Режисер Квентін Тарантіно у 56 років вперше став батьком
Син Квентіна Тарантіно і Даніеле Пік народився у Тель-Авіві
У зіркової сім'ї народився син
56-річний режисер Квентін Тарантіно і його 36-річна дружина Даніела Пік стали батьками - у зіркової сім'ї з'явився син.
Як повідомило у суботу, 22 лютого, видання «Вести Израиль», хлопчик з'явився на світ в лікарні Іхілов в Тель-Авіві. Для 56-річного режисера - це перша дитина.
Квентін Тарантіно і Даніела Пік, дочка популярного в Ізраїлі співака і композитора Цвікі Піка, познайомилися в 2009 році, коли режисер представляв пресі фільм «Безславні виродки». Їхні стосунки почалися в 2016 році, а в 2018-му вони одружилися.
У серпні 2019 року стало відомо, що вони чекають дитину.
Довгий час Тарантіно був затятим холостяком і присвячував весь свій час творчості. Світову популярність він отримав після картини «Кримінальне чтиво».
Фільм приніс режисерові «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю, а також премії «Оскар» і «Золотий глобус».
До слова, українська співачка Джамала вагітна другою дитиною.