У Кривому Розі рятувальники зняли з балкона чоловіка, який висів головою вниз

Щоб зняти чоловіка, знадобилися чотири рятувальники

Чоловіка спустили за допомогою висувної драбини

У Кривому Розі рятувальники зняли з балкона чоловіка, який висів на підштаниках між третім та другим поверхами. Інцидент трапився 17 грудня, інформує Головне Управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мусоргського Покровського району міста Кривий Ріг чоловік звисає з балкона головою вниз та потребує допомоги.

Співробітники Служби порятунку спільно з працівниками Національної поліції за допомогою висувної драбини спустили чоловіка, 1975 року народження, на землю.

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До надання допомоги залучено 4 рятувальника та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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