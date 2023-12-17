Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Кривому Розі рятувальники зняли з балкона чоловіка, який висів головою вниз

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Кривому Розі рятувальники зняли з балкона чоловіка, який висів головою вниз
Щоб зняти чоловіка, знадобилися чотири рятувальники
фото: ДСНС України

Чоловіка спустили за допомогою висувної драбини

У Кривому Розі рятувальники зняли з балкона чоловіка, який висів на підштаниках між третім та другим поверхами. Інцидент трапився 17 грудня, інформує Головне Управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мусоргського Покровського району міста Кривий Ріг чоловік звисає з балкона головою вниз та потребує допомоги.

Співробітники Служби порятунку спільно з працівниками Національної поліції за допомогою висувної драбини спустили чоловіка, 1975 року народження, на землю.

До надання допомоги залучено 4 рятувальника та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Раніше на Житомирщині через пожежу в житловому будинку загинули троє дітей.

Теги: Кривий Ріг рятувальники чоловік

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільша загроза безпеці існує на четвертому енергоблоці ЗАЕС
Українські фахівці врятували ЗАЕС від ядерної аварії, але ризик лишається
2 грудня, 12:29
«Турист» у лікарні, його стан задовільний
Ухилянт, який два дні блукав засніженими горами в кросівках, засмутився, бо його врятували українські прикордонники
26 листопада, 19:59
Після того, як Умід опинився у Києві, двійник Кім Чен Ина разом із двійником Путіна допомогли йому виїхати до Польщі
Двійники Путіна та Кім Чен Ина врятували двійника Зеленського від росіян (відео)
2 жовтня, 22:46

Події в Україні

Що чекає на фронт без допомоги Заходу: нардепка розкрила план дій України
Що чекає на фронт без допомоги Заходу: нардепка розкрила план дій України
Окупанти обстріляли Херсонщину: є поранені
Окупанти обстріляли Херсонщину: є поранені
До України прибули самохідні міномети Rak з Польщі
До України прибули самохідні міномети Rak з Польщі
У Кривому Розі рятувальники зняли з балкона чоловіка, який висів головою вниз
У Кривому Розі рятувальники зняли з балкона чоловіка, який висів головою вниз
Польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною
Польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною
Російські війська просунулися на кількох напрямках фронту – ISW
Російські війська просунулися на кількох напрямках фронту – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
«Симпатичні хлопці, але скоро загинуть»: експосол розповів, як Британія попереджала українців про війну
21K
Чи зможе Росія захопити Харків?
15K
Запис до невролога – на серпень 2024 року. Дружина посла Мельника розповіла про життя у Бразилії
13K
Що робити з чоловіками, які під час війни виїхали за кордон? Безугла запропонувала рішення
6487
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6369
Народний депутат від «Слуги народу» повідомив про смерть маленького сина

Новини

Які запаси «Шахедів» у Росії: ЗСУ зробили висновок
Сьогодні, 10:33
Аварія на Львівщині, вибухи в Кропивницькому: головне за ніч
Сьогодні, 06:25
Дощ та мокрий сніг у низці областей: прогноз погоди на 17 грудня
Сьогодні, 03:54
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
За добу сталося 96 боїв: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:23
Чергова атака на Київ, збиття безпілотників над Кримом: головне за ніч
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua