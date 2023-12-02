Українські фахівці врятували ЗАЕС від ядерної аварії, але ризик лишається

«Енергоатом» закликає міжнародну спільноту якомога швидше докласти зусиль, щоб повернути Запорізьку АЕС під повний контроль України

Цієї ночі Запорізька АЕС була на межі ядерної та радіаційної аварії. Про це заявив президент «Енергоатома» Петро Котін.

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«Цієї ночі окупанти майже догралися. Дві лінії електропередач «Запорізька АЕС – Дніпровська»і «Запорізька ТЕС – Феросплавна», які живили станцію від української енергосистеми, були обірвані та знеструмлені. У звʼязку із повним блекаутом атомна електростанція перейшла на живлення власних потреб від 20-ти дизель-генераторів. Пізніше 8 з них залишили в роботі», – розповів він.

За словами Котіна, ситуацію фактично врятували оперативні дії українських фахівців, які відновили електропостачання станції з української енергосистеми.

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При цьому суттєвий ризик ще залишається, зазначив президент «Енергоатома». На ЗАЕС необхідно терміново виконати низку технічних заходів щодо забезпечення відновлення штатного електроживлення власних потреб станції.

«Ми розуміємо, що окупанти не зацікавлені в безпеці на ЗАЕС. За майже 2 роки окупації вони не спромоглися побудувати звичайну пуско-резервну котельню для виробітку пари, які існують на будь-якій іншій атомній станції. Замість цього всупереч нормам і правилам ядерної і радіаційної безпеки вони продовжують тримати енергоблок №4 ЗАЕС у гарячому стані, експлуатуючи реакторну установку і складний енергетичний обʼєкт в непроєктному режимі звичайного бойлера для виробітку пари. Ми розуміємо, що вони і надалі будуть створювати небезпечні ситуації, шантажуючи весь світ ядерною та радіаційною аварією», – зазначив Котін.

ДП «НАЕК «Енергоатом» звертається до міжнародної спільноти якомога швидше докласти зусиль, щоб повернути тимчасово окуповану Запорізьку АЕС під повний контроль України, адже лише так можна гарантувати безпечну роботу найбільшого в Європі ядерного об’єкта.

Як повідомлялося, у ніч на 2 грудня відбувся повний блекаут на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під російською окупацією.

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Раніше представники МАГАТЕ, які перебувають на Запорізькій АЕС, за останні декілька днів чули звуки запуску ракет, які, імовірно, випустили поблизу станції.

26 листопада внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км північніше захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції відключилась остання (четверта) лінія її зв’язку з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська». Три інших лінії були пошкоджені ще раніше під час рашистських обстрілів.

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російські загарбники продовжують порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання. Грубі порушенням вимог ядерного законодавства України збільшують імовірність настання радіаційної аварії.