У Кропивницькому пролунали вибухи

У ніч на 17 вересня у Кропивницькому пролунала серія вибухів. За повідомленням моніторингових каналів, місто опинилось під атакою ворожих дронів, передає «Главком».

Повітряні сили повідомляли, що ударні БпЛА летять курсом на Кропивницький. Згодом з'явилась інформація, що у місті було чутно вибухи.

Місцеві пабліки поширили відео, на яких видніється пожежа після атаки.

Влада поки не коментувала ситуацію, наслідки обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, внаслідок чергової російської атаки пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у Кропивницькому.

Раніше повідомлялось, що Кропивницький зазнав масової атаки дронами. Російські війська ударними дронами пошкодили житлові будинки та інфраструктуру.