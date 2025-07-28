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Окупанти вдарили по будівлі ДСНС у Кропивницькому

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Окупанти вдарили по будівлі ДСНС у Кропивницькому
Загиблих і травмованих унаслідок атаки немає
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Рятувальники перебували в укритті під час ворожого удару

Унаслідок чергової російської атаки пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у Кропивницькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рятувальників.

«У ніч на 28 липня місто зазнало чергової російської атаки. Загиблих і травмованих немає. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті», – йдеться в повідомленні.

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Окупанти вдарили по будівлі ДСНС у Кропивницькому фото 2
Окупанти вдарили по будівлі ДСНС у Кропивницькому фото 3
Наслідки російського обстрілу
Наслідки російського обстрілу
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 28 липня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок ударів є постраждалі.

Під час нічної атаки російських терористів на Київ постраждала багатоповерхівка в Дарницькому районі. Унаслідок удару в одному з під'їздів будинку вибито вікна та пошкоджено скління балконів з третього по 11 поверхи. Окремі вікна повилітали й в інших частинах будівлі. Також постраждали двір та автомобілі, припарковані поруч з будинком.

Польща разом із союзниками піднімала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні. Зазначалось, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, зокрема в районах, що прилягають до зони загрози.

Під удар потрапив і Кропивницький, а на Хмельниччині є збиття. Про приблизну карту руху ракет та дронів цієї ночі «Главком» писав тут.

Як відомо, у ніч на 28 липня ворог атакував Україну 324 безпілотниками, чотирма крилатими та трьома аеробалістичними ракетами.

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Теги: Кропивницький ДСНС обстріл

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