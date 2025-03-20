Атака на Кропивницький: рятувальники оприлюднили кадри наслідків (фото)

За попередньою інформацією постраждало 8 осіб, з них 1 дитина

Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку, є постраждалі

Сьогодні вночі Кропивницький зазнав масової атаки дронами. Російські війська ударними дронами пошкодили житлові будинки та інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

Рятувальники показали кадри пошкоджених будинків та місцевих мешканців, які постраждали від удару.

«У Кропивницькому, за попередньою інформацією, постраждало восьмеро людей, з них одна дитина. Рятувальники ліквідовують наслідки масованої атаки російських безпілотників», – зазначили рятувальники.

Відомо, що пошкоджені житлові будинки у декількох районах: вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції.

7 фото На весь екран











фото: ДСНС України За попередньою інформацією постраждало 8 осіб, з них 1 дитина.

На щастя, жертв немає, а лікарі оперативно надали допомогу, провели кілька операцій, і з постраждалими працюють психологи.

Комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків, а місцева влада організувала пересувний пункт незламності для підтримки мешканців

Нагадаємо, у Кропивницькому від 22:00 19 березня, з періодичністю чути вибухи. Ворог атакує житлові мікрорайони міста. Під ударом Новомиколаївка, Балашівка.