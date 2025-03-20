Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Кропивницький: рятувальники оприлюднили кадри наслідків (фото)

Андрій Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Кропивницький: рятувальники оприлюднили кадри наслідків (фото)
За попередньою інформацією постраждало 8 осіб, з них 1 дитина
фото: ДСНС України

Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку, є постраждалі

Сьогодні вночі Кропивницький зазнав масової атаки дронами. Російські війська ударними дронами пошкодили житлові будинки та інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

Рятувальники показали кадри пошкоджених будинків та місцевих мешканців, які постраждали від удару.

«У Кропивницькому, за попередньою інформацією, постраждало восьмеро людей, з них одна дитина. Рятувальники ліквідовують наслідки масованої атаки російських безпілотників», – зазначили рятувальники.

Відомо, що пошкоджені житлові будинки у декількох районах: вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції.

7 фото
На весь екран
фото: ДСНС України
За попередньою інформацією постраждало 8 осіб, з них 1 дитина.

На щастя, жертв немає, а лікарі оперативно надали допомогу, провели кілька операцій, і з постраждалими працюють психологи.

Комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків, а місцева влада організувала пересувний пункт незламності для підтримки мешканців

Нагадаємо, у Кропивницькому від 22:00 19 березня, з періодичністю чути вибухи. Ворог атакує житлові мікрорайони міста. Під ударом Новомиколаївка, Балашівка.

Читайте також:

Теги: Кропивницький вибух безпілотник ворог рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Втрати ворога станом на 20 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Атака на Кропивницький: рятувальники оприлюднили кадри наслідків (фото)
Атака на Кропивницький: рятувальники оприлюднили кадри наслідків (фото)
В Україні без опадів: прогноз погоди на 20 березня
В Україні без опадів: прогноз погоди на 20 березня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
Обстріл Кропивницького, брифінг Зеленського: головне за ніч
Обстріл Кропивницького, брифінг Зеленського: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
29K
Що не так з дисертацією боксера Усика: пояснення науковця
27K
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
14K
«У професури не муляє?». Стаховський прокоментував здобуття Усиком ступеня доктора філософії
14K
Руйнування, що вражають: міжнародні експерти оглянули укриття на Чорнобильській АЕС

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua