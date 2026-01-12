Головна Країна Події в Україні
Атака на Україну, протести в Ірані та США: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У СШа тривають протести проти міграційної служби
фото: AP

«Главком» зібрав головні події ночі проти 12 січня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Російські терористи атакували Україну безпілотниками, у США не вщухають протести через вбивство матері трьох дітей агентом міграційної служби, в Ірані зростає кількість загиблих, поранених та затриманих під час мітингів.

Атака на Одесу

У ніч на 12 січня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергій Лисак.

За інформацією Лисака, внаслідок ворожої атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури. Попередьо, постраждало двоє людей. Також відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири – пошкоджено.

Вибухи у Криму

У ніч на 12 січня у тимчасово окупованому Криму зафіксовано серію потужних вибухів, які пролунали в районі військового аеродрому «Бельбек». 

Повідомляються про виникнення яскравої червоної заграви в небі над об'єктом. Одразу після цього в Севастополі оголосили повітряну тривогу через фіксацію ударних безпілотників у небі.

На півострові почалися масові проблеми з доступом до інтернету. Жорстке блокування мережі збіглося з періодом активної роботи російських систем протиповітряної оборони та засобів РЕБ.

В Ірані зростає кількість загиблих на протестах

В Ірані стрімко зростає кількість жертв та затриманих під час масштабних антиурядових виступів. За інформацією правозахисної групи HRANA, лише за останні 15 днів силовики заарештували понад 10 тис. осіб. 

Детальні дані, надані CNN Скайларом Томпсоном, заступником директора організації «Активісти за права людини в Ірані» (HRA), свідчать про затримання щонайменше 10 675 осіб. Серед заарештованих – 169 дітей.

Правозахисники також звітують про високу кількість загиблих. Згідно з останнім моніторингом, оновленим у неділю, під час зіткнень загинуло щонайменше 490 протестувальників.

Протести в США не вщухають

Загальнонаціональні акції протесту проти Служби імміграційного та митного контролю (ICE) тривають. Головною вимогою мітингувальників у багатьох американських містах залишається негайне виведення федеральних агентів із громад. Приводом для масштабного збурення стало вбивство мешканки Міннеаполіса Рене Гуд співробітником імміграційної служби. 

У центрі Нью-Йорка багатотисячний натовп заповнив вулиці Мангеттена. Протестувальники несли перевернуті прапори США та портрети загиблої Рене Гуд, а біля вежі Трамп-тауер скандували антифашистські гасла. Схожі, хоча й менші за масштабом акції відбулися в Сіетлі та Портленді, де до активістів приєдналися місцеві політики, зокрема новообрана мерка Кеті Вілсон.

Різні заяви Трампа та Ірану

Президент США Дональд Трамп повідомив, що іранське керівництво ініціювало прямий контакт для проведення переговорів.

За словами Трампа, офіційний Тегеран зателефонував з пропозицією домовитися, оскільки лідери країни втомилися від постійного тиску з боку Сполучених Штатів. Американський лідер пов'язує таку зміну позиції Ірану з рішучими попередженнями Вашингтона втрутитися в ситуацію, якщо іранська влада продовжить застосовувати летальну силу проти учасників антиурядових протестів.

Тим часом офіційний акаунт верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї опублікував карикатуру, на якій Трамп зображений у вигляді саркофага в давньоєгипетському стилі, що тріскається та кришиться. Зображення супроводжується підписом «Його теж буде повалено» та прямим порівнянням американського лідера з фараонами та тиранами минулого, такими як Німрод чи іранські шахи династії Пехлеві. У дописі наголошується, що зарозумілі правителі світу зазвичай падають саме тоді, коли перебувають на піку своєї гордості.

