У двох населених пунктах Харківщини оголошено обов'язкову евакуацію

Усіх евакуйованих буде забезпечено тимчасовим житлом, гуманітарною, фінансовою, а також первинною медичною та психологічною допомогою

Обов'язкову евакуацію оголошено в селах Ізюмське і Богуславка Борівської громади

У зв'язку з постійними ворожими обстрілами оголошено обов'язкову евакуацію в селах Ізюмське і Богуславка Борівської громади Харківської області. Відповідне розпорядження було підписано в понеділок, 7 жовтня. Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

«З огляду на постійні обстріли та ситуацію на території Борівської селищної громади, ми маємо евакуювати мешканців цих населених пунктів у найкоротші терміни. Старости округів, на території яких розташовані зазначені населені пункти, зобов'язані провести роз'яснювальну роботу щодо загрози життю місцевих жителів. Водночас служба у справах дітей Борівщини проводить постійний моніторинг ситуації з родинами з дітьми на території громади», – зазначає начальник Борівської селищної військової адміністрації Ізюмського району Харківської області Олександр Тертишний.

За інформацією Харківської ОВА, усіх евакуйованих забезпечать тимчасовим житлом, гуманітарною, фінансовою, а також первинною медичною та психологічною допомогою, а також допомогою при оформленні документів.

Нагадаємо, ворог активно обстрілює Куп'янськ та прилеглі території до міста КАБами та іншими засобами ураження. Спостерігаються значні руйнування та пошкодження інфраструктури.

Як повідомлялося, у Харківській області російські військові у ніч на 7 жовтня завдали удару по Харкову, Шевченківському, Богодухівському та Куп’янському районах. Внаслідок ворожого удару по селищу Митрофанівка Куп’янського району постраждала 73-річна жінка.

До слова, Сумська ОВА та Оперативно-тактичне угруповання «Сіверськ» підписали наказ про запровадження примусової евакуації з 90 населених пунктів регіону дітей та їхніх батьків.