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Представник Сил оборони України пояснив активізацію росіян на Лиманському напрямку

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Представник Сил оборони України пояснив активізацію росіян на Лиманському напрямку
Противник наступає на Лиманському напрямку
фото з відкритих джерел

Окупанти посилили атаки на Лиманському напрямку

Російські війська активізували наступальні дії на Лиманському напрямку. За останні тижні противник посилив обстріли і штурмові дії, використовуючи велику кількість безпілотників і розвідувальних дронів. Про це в ефірі Армія TV розповів начальник служби зв’язків з громадськістю 63 ОМБр Ростислав Ящишин.

«Тут цілий комплекс причин. Нам відомо, що вони проводять певну приховану мобілізацію, постійно надходять нові кадри. Вони проходять мінімальне навчання по кілька днів, з ними ніхто там особливо не панькається», – сказав Ящишин.

Також військовий заявив, що російські війська не припиняють спроби просунутися на Лиманському напрямку, незважаючи на великі втрати. За його словами, ворог намагається використовувати тактику малих штурмових груп, але українські військові щоденно наносять удари у відповідь, значно послаблюючи сили противника​. Крім того, росіяни постійно поповнюють резверви та підвозять новий особовий склад длля штурмів.

Загалом, ситуація на Лиманському напрямку залишається напруженою, і українські захисники продовжують стримувати натиск противника, одночасно наносячи значні втрати окупаційним силам.

«Але жодних позитивів для ворога такі штурми не принесли. Головна наша задача насамперед не допустити наближення бронетехніки до нашої піхоти. Тому ми завдаємо контрударів на початку штурмових дій», – пояснив Ящишин.

Нагадаємо, нещодавно аналітики Forbes заявили, що цього тижня 57-а окрема мотострілецька бригада армії РФ прорвала оборону 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка обороняє Вугледар Донецької області. Нині загарбники перебувають на півдні міста, а втомлений український гарнізон, можливо, вже відступає на північ. 

До слова, бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України прорвали одну з ділянок російського кордону. Відповідне відео опублікували Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Нагадаємо, недавно стало відомо, що ЗСУ вийдуть із Вугледара Донецької області, якщо більше не матимуть можливості тримати оборону в міській забудові і якщо будуть загрози для життя військовослужбовців. 

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Теги: військові Ростислав Ящишин втрати ворог росіяни Вугледар Лиман

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