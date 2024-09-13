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США запровадили нові санкції проти російських пропагандистів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США запровадили нові санкції проти російських пропагандистів
Під новими санкціями опинився російський пропагандист Дмитро Кисельов
фото з відкритих джерел

Глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що Russia Today діє як підрозділ розвідки РФ

США запровадили санкції проти російської телекомпанії Russia Today, а також «ТВ-Новости» та «Евразия». Під американськими обмеженнями також опинився російський пропагандист Дмитро Кисельов. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Як заявив глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен, Russia Today діє як підрозділ розвідки РФ, а телекомпанія брала участь у численних «операціях впливу» по всьому світу, зокрема у Молдові.

Окрім цього, посадовець закликав усіх союзників обмежити діяльність RT у межах своїх держав та заявив, що США, Велика Британія та Канада починають спільну дипломатичну кампанію, щоб «об’єднати партнерів по всьому світу для відповіді на загрозу збоку RT та інших російських інструментів впливу та дезінформації».

Нагадаємо, Міністерство фінансів внесло до санкційного списку 10 людей та дві організації в рамках «скоординованої відповіді спроби Москви зловмисно впливати на президентські вибори в США 2024 року».

Як повідомлялося, Відземський окружний суд у Латвії засудив до реального тюремного терміну на один рік прокремлівську активістку Єлену Крейле у справі виправдання геноциду, злочинів проти людяності, миру та воєнного злочину.

До слова, Федеральне бюро розслідувань навідалось з обшуком у заміський маєток у Вірджинії неподалік від Вашингтона, який належить російсько-американському пропутінському політологу і ведучому «Першого каналу» Дмитру Саймсу та його дружині.

Зазначимо, Рада Європейського Союзу продовжила до 15 березня 2025 року обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Так, санкції надалі застосовуватимуться до більш ніж 2200 осіб та організацій. Чинні санкції передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів та заборону надання коштів або інших економічних ресурсів зазначеним особам та організаціям.

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Теги: США санкції росіяни пропагандист пропаганда

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