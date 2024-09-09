У Нікополі через ворожий обстріл загинула 16-річна дівчина, є постраждалі

Зазначається, що російські військові випустили майже десяток снарядів

Внаслідок артилерійського обстрілу у Нікополі загинула 16-річна дівчина. Ще троє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчина. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку. На жаль, вона отримала травми, несумісні з життям», – написав він.

Крім того, ще троє людей отримали осколкові поранення. 79-річний чоловік доправлений до лікарні. Стан – середньої тяжкості. 74-річний місцевий мешканець отримав допомогу, від госпіталізації відмовився. Так само як і 66-річна жінка.

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Зазначається, що російські військові випустили майже десяток снарядів. У місті є руйнування. Серед побитого – приватні оселі фото: Дніпропетровська ОДА (ОВА), Telegram

Зазначається, що російські військові випустили майже десяток снарядів. У місті є руйнування. Серед побитого – приватні оселі.

Як повідомлялося, ввечері і вночі ворожа армія атакувала Нікопольщину з артилерії та БПЛА.

Нагадаємо, у Херсонській області внаслідок ударів російської армії поранені 11 осіб. Як повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Велетенське, Гаврилівка, Гончарне, Комишани, Микільське, Милове, Приозерне, Понятівка, Новокаїри, Новоберислав, Шевченківка, Качкарівка, Станіслав, Садове, Одрадокам'янка, Токарівка, Зміївка і Херсон. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку, дев’ять приватних будинків, магазин, газопровід та автомобілі.

Також повідомлялося, що у Київській області внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників вночі 9 вересня горіли трава і лісова підстилка за межами населених пунктів.