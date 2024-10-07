Росіяни обстріляли Харківщину: є поранені

Внаслідок удару постраждало три людини

Вночі, 6 жовтня, близько 23:15, російські окупанти завдали авіаудару по селу Черкаська Лозова Харківської області. Внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєугбов.

«О 23:15 окупанти вдарили КАБом по Черкаській Лозовій. Пошкоджено приватний будинок», – написав він.

За попередньою інформацією, постраждали троє людей. На місці події працюють екстрені служби, які надають допомогу постраждалим та ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами.