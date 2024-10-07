Ворог вночі обстріляв Харків та ще два райони області: є постраждала

Внаслідок ворожого удару по селищу Митрофанівка Куп’янського району постраждала 73-річна жінка

У Харківській області російські військові у ніч на 7 жовтня завдали удару по Харкову, Шевченківському, Богодухівському та Куп’янському районах. Внаслідок ворожого удару по селищу Митрофанівка Куп’янського району постраждала 73-річна жінка. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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У Харківській області російські військові у ніч на 7 жовтня завдали удару по Харкову, Шевченківському, Богодухівському та Куп’янському районах фото: Олег Синєгубов, Telegram

За словами Синєгубова, за добу фіксувались такі ворожі обстріли:

7 жовтня 00:03 м. Харків, Шевченківський р-н. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка, гілля та дерева на площі 1 Га.

7 жовтня 03:35 Богодухівський р-н, смт Золочів. Обстрілом БПЛА пошкоджено приватний цивільний автомобіль.

7 жовтня 03:00 Куп’янський р-н, Дворічанська територіальна громада, село Митрофанівка. Внаслідок обстрілу постраждала 73-річна жінка.

23:37 Харківський район село Мала Данилівка. Влучання на відкриту територію.

23:15 Харківський р-н, село Черкаська Лозова. Пошкоджено один будинок та частково пошкоджено два будинки. Постраждали 50-річний чоловік, 51-річна жінка, 16-річний хлопець.

17:48 Харківський р-н, Циркунівська територіальна громада, село Черкаські Тишки. Внаслідок обстрілу горіла трава на пл 4 га.

17:11 Харківський р-н, Циркунівська територіальна громада, снло Черкаські Тишки, Липецьке лісництво. Горіла лісова підстилка та трава на пл 1,5 Га.

14:25 Богодухівський р-н, Золочівська територіальна громада, село Івашки. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та лінію електропередач.

13:47 Куп'янський р-н, Куп'янська територіальна громада, смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок та господарча споруда.

13:25 Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла покрівля приватного будинку на площі 150 м.кв. Постраждав 54-річний чоловік.

11:20 Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Першотравневе. Внаслідок обстрілу FPV-дрона в автівку загинув чоловік 57 років.

08:30 Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок удару безпілотника постраждали чоловіки 40 та 68 років.

Нагадаємо, вночі, 6 жовтня, близько 23:15, російські окупанти завдали авіаудару по селу Черкаська Лозова Харківської області. Внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок.