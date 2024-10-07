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Ворог вночі обстріляв Харків та ще два райони області: є постраждала

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ворог вночі обстріляв Харків та ще два райони області: є постраждала
фото: Олег Синєгубов, Facebook

Внаслідок ворожого удару по селищу Митрофанівка Куп’янського району постраждала 73-річна жінка

У Харківській області російські військові у ніч на 7 жовтня завдали удару по Харкову, Шевченківському, Богодухівському та Куп’янському районах. Внаслідок ворожого удару по селищу Митрофанівка Куп’янського району постраждала 73-річна жінка. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов

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У Харківській області російські військові у ніч на 7 жовтня завдали удару по Харкову, Шевченківському, Богодухівському та Куп’янському районах
фото: Олег Синєгубов, Telegram

За словами Синєгубова, за добу фіксувались такі ворожі обстріли: 

  •  7 жовтня 00:03 м. Харків, Шевченківський р-н. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка, гілля та дерева на площі 1 Га.
  •  7 жовтня 03:35 Богодухівський р-н, смт Золочів. Обстрілом БПЛА пошкоджено приватний цивільний автомобіль.
  •  7 жовтня 03:00 Куп’янський р-н, Дворічанська територіальна громада, село Митрофанівка. Внаслідок обстрілу постраждала 73-річна жінка.
  •  23:37 Харківський район село Мала Данилівка. Влучання на відкриту територію.
  •  23:15 Харківський р-н, село Черкаська Лозова. Пошкоджено один будинок та частково пошкоджено два будинки. Постраждали 50-річний чоловік, 51-річна жінка, 16-річний хлопець.
  •  17:48 Харківський р-н, Циркунівська територіальна громада, село Черкаські Тишки. Внаслідок обстрілу горіла трава на пл 4 га.
  •  17:11 Харківський р-н, Циркунівська територіальна громада, снло Черкаські Тишки, Липецьке лісництво. Горіла лісова підстилка та трава на пл 1,5 Га.
  •  14:25 Богодухівський р-н, Золочівська територіальна громада, село Івашки. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та лінію електропередач.
  •  13:47 Куп'янський р-н, Куп'янська територіальна громада, смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок та господарча споруда.
  •  13:25 Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла покрівля приватного будинку на площі 150 м.кв. Постраждав 54-річний чоловік.
  •  11:20 Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Першотравневе. Внаслідок обстрілу FPV-дрона в автівку загинув чоловік 57 років.
  •  08:30 Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок удару безпілотника постраждали чоловіки 40 та 68 років.

Нагадаємо, вночі, 6 жовтня, близько 23:15, російські окупанти завдали авіаудару по селу Черкаська Лозова Харківської області. Внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок.  

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Теги: обстріл Харківщина Олег Синєгубов місто автомобіль Харків

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