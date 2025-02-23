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У Луцьку п'яний 70-річний чоловік вкрав автомобіль та влаштував ДТП

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Луцьку п'яний 70-річний чоловік вкрав автомобіль та влаштував ДТП
Нетверезий пенсіонер розбив чужу машину вщент
фото: Поліція Волинської області/Facebook

Чоловік не впорався з керування та зіткнувся з бетонною опорою

У Луцьку нетверезий 70-річний чоловік вкрав автомобіль Chevrolet Nubira та врізався на ньому у бетонну опору. Його із травмами госпіталізували до лікарні. Як інформує «Главком», про це у неділю, 23 лютого, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Подія трапилась ввечері суботи, 22 лютого. До правоохоронців звернувся 35-річний лучанин та повідомив, що на вулиці Рівненській невідомий чоловік вдарив його по обличчю, вкрав його автомобіль Chevrolet Nubira та поїхав в напрямку вулиці Глушець.

У Луцьку п'яний 70-річний чоловік вкрав автомобіль та влаштував ДТП фото 1

«Поліцейські встановили, що 70-річний житель Ковеля, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, заволодів автомобілем потерпілого, по вулиці Глушець не впорався з керування та зіткнувся з бетонною опорою», – ідеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП порушник отримав травми, його госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.

У Луцьку п'яний 70-річний чоловік вкрав автомобіль та влаштував ДТП фото 2

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

Раніше у Києві затримали керманича Hyundai, який врізався у маршрутний автобус та травмував свою пасажирку. 

Нагадаємо, 20 лютого на одній із вулиць міста Васильків на Київщині у маршрутку врізався 47-річний водій Opel.

Чоловік спробував зупинитися на світлофорі, проте виявив несправність гальмівної системи. Внаслідок цього, легковик зіткнувся із зупинкою громадського транспорту, після чого автомобіль відкинуло на маршрутне таксі Volkswagen.

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