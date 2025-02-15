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На Київщині водійка Mercedes спричинила смертельну ДТП

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Київщині водійка Mercedes спричинила смертельну ДТП
ДТП сталась на автодорозі М-07 неподалік села Микуличі
фото: Нацполіція

Внаслідок аварії загинув чоловік, що їхав в автомобілі ВАЗ

Поліція Київщини розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Бучанському районі, внаслідок якої один чоловік загинув, троє потерпілих. Про це повідомляє поліція Київщини.

Ввечері 14 лютого на автодорозі М-07 неподалік села Микуличі сталася смертельна ДТП.

Правоохоронці попередньо встановили, що 65-річна водійка автомобіля Mercedes-Benz не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила лобове зіткнення з автомобілем ВАЗ.

Внаслідок зіткнення 57-річний водій останнього транспортного засобу від отриманих травм загинув на місці. У салоні його автомобіля також перебували троє пасажирів, серед яких двоє підлітків.

«Потерпілих госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. На місці події працювали слідчі та медики. Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Поліція Київщини вкотре закликає водіїв бути максимально уважними та обережними за кермом, дотримуватися швидкісного режиму та правил дорожнього руху.

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Теги: розслідування поліція ДТП Київщина

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