Головна Київ
search button user button menu button

Під Києвом водій легковика в’їхав у зупинку та врізався у маршрутку

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Під Києвом водій легковика в’їхав у зупинку та врізався у маршрутку
Аварія трапилася на одній із вулиць міста Васильків
фото: поліція Київської області/Facebook

47-річний водій Opel, при спробі зупинитися на світлофорі, виявив несправність гальмівної системи

Поліцейські Київщини розслідують обставини дорожньо-транспортної події, яка трапилася на Обухівщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліцій Київської області. 

«20 лютого, близько 11:00 години, на одній із вулиць міста Васильків сталася дорожньо-транспортна подія», – йдеться у повідомленні. 

Попередньо правоохоронці встановили, що 47-річний водій Opel, при спробі зупинитися на світлофорі, виявив несправність гальмівної системи. Внаслідок цього, легковик зіткнувся із зупинкою громадського транспорту, після чого автомобіль відкинуло на маршрутне таксі Volkswagen.

Потерпілих пасажира Opel та двох пасажирів маршрутного таксі госпіталізовано до медичного закладу
Потерпілих пасажира Opel та двох пасажирів маршрутного таксі госпіталізовано до медичного закладу
фото: поліція Київської області/Facebook

Потерпілих пасажира Opel та двох пасажирів маршрутного таксі госпіталізовано до медичного закладу.

Слідчі Обухівського управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у селищі Калинівка Броварського району Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала 70-річна жінка. Як розповіли у поліції Київської області, 36-річний водій автомобіля Lexus, виконуючи обгін, зіткнувся з автомобілем Skoda, який повертав ліворуч. Внаслідок цього 70-річна пасажирка Lexus отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Як повідомлялося, 16 лютого, у місті Гостомель Бучанського району трапилася аварія. Як повідомляється, попередньо правоохоронці встановили, що 59-річний мешканець міста Ірпінь, керуючи автомобілем Nissan, здійснив наїзд на малолітню дитину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП, 13-річну дівчинку госпіталізовано до медичного закладу із травмами. Слідчі Бучанського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України). 

Також у січні у місті Вараш Рівненської області водій наїхав на маму з дитиною у візку, що переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Немовля загинуло.

Теги: Київщина ДТП автомобіль зупинка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці встановили та затримали усіх зловмисників, що викрали дитину
На Київщині зловмисники викрали однорічну дитину за вигадані борги у $200 тисяч
22 сiчня, 17:52
Внаслідок ДТП травми отримали двоє 19-річних пасажирів п'яного водія
Нічна ДТП у Києві. П'яний водій протаранив сім автівок та травмував своїх пасажирів
29 сiчня, 14:59
Прогноз погоди на 30 січня
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
30 сiчня, 06:00
На Київщині сапери знешкодили ворожий безпілотник
На Київщині лісник натрапив на частину російського безпілотника
4 лютого, 13:32
Служба у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради взяла ситуацію під особливий контроль
Випили літр горілки. На Київщині двоє підлітків знепритомніли просто неба у мороз
11 лютого, 15:21
Пошкодження внаслідок атаки дронів РФ зафіксовано у чотирьох районах Київщини
Пошкодження внаслідок атаки дронів РФ зафіксовано у чотирьох районах Київщини
17 лютого, 10:02
На Київщині за неякісний ремонт судитимуть ексзаступника начальника Служби автомобільних доріг
На Київщині за неякісний ремонт судитимуть ексзаступника начальника Служби автомобільних доріг
17 лютого, 15:42
Слідство встановило, що фігуранти налагодили незаконне виробництво у промислових масштабах на території чотирьох областей
На Київщині викрито масштабне підпільне виробництво батарейок відомого бренду (фото)
19 лютого, 12:10
За інформацією рятувальників, загиблих та потерпілих немає
Нічна атака дронів на Київщину: рятувальники показали фото наслідків
Вчора, 11:57

Київ

Під Києвом водій легковика в’їхав у зупинку та врізався у маршрутку
Під Києвом водій легковика в’їхав у зупинку та врізався у маршрутку
У «Київавтодорі» знову обшук: слідчі шукають докази розкрадання бюджету
У «Київавтодорі» знову обшук: слідчі шукають докази розкрадання бюджету
Олексій Кулеба доручив Агентству відновлення пришвидшити відбудову Бородянки
Олексій Кулеба доручив Агентству відновлення пришвидшити відбудову Бородянки
Столичний театр Лесі Українки заплатить пів мільйона гонорарів студентам
Столичний театр Лесі Українки заплатить пів мільйона гонорарів студентам
Ліквідація загоряння на ЧАЕС після удару росіян: рятувальники показали відео
Ліквідація загоряння на ЧАЕС після удару росіян: рятувальники показали відео
У Гостомелі легковик збив не переході 13-річну дівчинку: поліція звернулася до водіїв
У Гостомелі легковик збив не переході 13-річну дівчинку: поліція звернулася до водіїв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 лютого 2025
47K
Кремль здивований риторикою Трампа щодо Зеленського – Bloomberg
8932
США перестали продавати зброю Україні? Нардеп Костенко зробив заяву (оновлено)
5432
У Європі змінилась тривалість життя: дані дослідження
4783
Трамп засмучений заявами Зеленського – Волц

Новини

21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
19 лютого, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
19 лютого, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 лютого, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua