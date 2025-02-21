Під Києвом водій легковика в’їхав у зупинку та врізався у маршрутку

47-річний водій Opel, при спробі зупинитися на світлофорі, виявив несправність гальмівної системи

Поліцейські Київщини розслідують обставини дорожньо-транспортної події, яка трапилася на Обухівщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліцій Київської області.

«20 лютого, близько 11:00 години, на одній із вулиць міста Васильків сталася дорожньо-транспортна подія», – йдеться у повідомленні.

Попередньо правоохоронці встановили, що 47-річний водій Opel, при спробі зупинитися на світлофорі, виявив несправність гальмівної системи. Внаслідок цього, легковик зіткнувся із зупинкою громадського транспорту, після чого автомобіль відкинуло на маршрутне таксі Volkswagen.

Потерпілих пасажира Opel та двох пасажирів маршрутного таксі госпіталізовано до медичного закладу фото: поліція Київської області/Facebook

Потерпілих пасажира Opel та двох пасажирів маршрутного таксі госпіталізовано до медичного закладу.

Слідчі Обухівського управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у селищі Калинівка Броварського району Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала 70-річна жінка. Як розповіли у поліції Київської області, 36-річний водій автомобіля Lexus, виконуючи обгін, зіткнувся з автомобілем Skoda, який повертав ліворуч. Внаслідок цього 70-річна пасажирка Lexus отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Як повідомлялося, 16 лютого, у місті Гостомель Бучанського району трапилася аварія. Як повідомляється, попередньо правоохоронці встановили, що 59-річний мешканець міста Ірпінь, керуючи автомобілем Nissan, здійснив наїзд на малолітню дитину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП, 13-річну дівчинку госпіталізовано до медичного закладу із травмами. Слідчі Бучанського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Також у січні у місті Вараш Рівненської області водій наїхав на маму з дитиною у візку, що переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Немовля загинуло.