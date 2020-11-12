У львівській лікарні з'явився робот-хірург. Він проводитиме складні операції

Наразі робот проходить сертифікацію в Міністерстві охорони здоров'я

Львівська лікарня швидкої допомоги отримала сучасний американський апарат для проведення складних операцій – робота-хірурга Da Vinci. Про це повідомив директор львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук у Facebook.

За його словами, Da Vinci прибув зі США. Директор каже, що це «подарунок хорошого друга лікарні Ростислава Кісіля та його компанії Meest».

Робота-хірурга будуть застосовувати для видалення пухлин нирок, передміхурової залози, злоякісних новоутворень товстої та прямої кишки, а також у гінекології та кардіохірургії.

«Операції здійснюватимуться з мінімальними травмами й ризиками для життя людей. Їм більше не доведеться їхати на такі втручання за кордон», – написав Самчук.

Також він зазначив, що Da Vinci – це «мрія кожного хірурга», у робота «ніколи не затремтить рука». Він, мовляв, «ювелірно і надточно допоможе видаляти найдрібніші пухлини».

«У лікаря-хірурга, який сидітиме за пультом, поклавши руки на надчутливі сенсори, буде додатково ще чотири «руки», одна з яких – камера, що транслюватиме зображення у тривимірній проєкції з 20-кратним збільшенням», – додав директор.

Очільник лікарні пообіцяв, що хірурги, які працюватимуть з апаратом, зможуть поділитися досвідом і навчити медиків з інших лікарень. Оскільки на сьогодні львівська лікарня «швидкої» – єдина з державних медзакладів України, яка має робота Da Vinci.

Наразі робот проходить сертифікацію в Міністерстві охорони здоров'я. Цей процес займе приблизно місяць, і вже у грудні лікарі зможуть почати оперувати перших пацієнтів, сподівається Самчук.

Нагадаємо, що МОЗ повідомив, хто може розраховувати на планові операції в умовах Covid-19.

Як повідомляли в МОЗ, країна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби: з 9 листопада всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.