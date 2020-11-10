Кого не торкнеться заборона на госпіталізацію та операції: відповідь МОЗ

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що з 9 листопада всі планові операції і госпіталізації в Україні будуть заборонені

Медики, зокрема, допомагатимуть вагітним, онкохворим та деяким іншим категоріям хворих

У Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що не дивлячись на заборону проведення планових операцій та госпіталізацій в лікарнях, деяким категоріям громадян продовжать надавати відповідні послуги.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МОЗ.

У міністерстві зазначили, що пунктом 14.5 Постанови №641 передбачено, що на території регіону, де встановлено «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки (наразі діє по всій Україні), додатково до протиепідемічних обмежень, передбачених для «зеленого» та «жовтого» рівня епідемічної небезпеки, забороняється проведення медзакладами планових госпіталізацій.

Виключення складуть лише такі випадки:

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

проведення інших невідкладних і термінових заходів із госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що всі планові операції і госпіталізації в Україні будуть заборонені. Заборона почала діяти з понеділка 9 листопада.

До слова, Україна перейшла на другий етап реагування на поширення коронавірусу.

Як відомо, МОЗ пропонує ввести нові обмеження через спалах Covid-19 в Україні.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що через стрімке зростання хворих на Covid-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.

Як повідомлялося, в Україні за добу 8 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень.

Коронавірус в Україні

Всього 469018

Хворіють 251310

Одужали 209143

Померли 8565

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.