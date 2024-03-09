У «Дії» з'явилися перші документи про освіту

Документи про здобуття освіти будуть доступними і для тих, хто виїхав за кордон

У застосунку «Дія» відтепер є документи про освіту. Вже «підтягнулися» перші атестати та дипломи. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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«У «Дії» стартувала бета (тестова версія програми перед її остаточним запуском – ред.) освітніх документів. Підтягнулись усі документи, але без сертифіката «Кенгуру», – розповів Федоров.

фото: Telegram / FEDOROV

Зазначають, що дипломи та свідоцтва про здобуття освіти будуть доступними і для тих, хто виїхав за кордон, тож тепер немає необхідності просити батьків відправити їх поштою.

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Нагадаємо, у «Дії» запустять новий вид електронних документів. Стануть доступні дипломи про освіту та шкільні атестати.

«Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до закладів вищої освіти – зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою – у «Дії», – написав міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Найближчим часом у застосунку «Дія» з'являться вісім нових послуг. Серед них – розмитнення авто, онлайн-шлюб, кабінет пацієнта та інші.