У Львові «замінували» три виші



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У поліції інформують, що студентів і викладачів евакуювали

Невідомі замінували університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка» та Академію сухопутних військ - поліція

У Львові у понеділок, 16 вересня, співробітники Національної поліції отримали повідомлення про замінування трьох вищих навчальних закладів міста.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як зазначають місцеві ЗМІ, мова йде про університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка» та Академію сухопутних військ. Оскільки анонім не повідомив конкретних адрес, поліція перевіряє усі корпуси навчальних закладів.

У поліції інформують, що студентів і викладачів евакуювали.

«На місце виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи і фахівці інших служб. Правоохоронці проводять обстеження приміщень на наявність вибухонебезпечних предметів», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 вересня поліція Харкова перевіряла інформацію про масове мінування місць значного скупчення людей. Поліція перевіряла інформацію про закладення вибухівки в 7 лікарнях, 17 торгових центрах, всіх дитячих садках і школах Харкова. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління.

Раніше повідомляло, що 20 серпня поліція отримала повідомлення про масове мінування об'єктів інфраструктури Чернівців. Анонім повідомив, що в 11:00-12:00 годин вибухнуть бомби у всіх дитячих садках, банках і кафе на території міста.