У Львові з балкону зняли жінку, яка чотири дні просиділа у замкненій квартирі



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Фото Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області

Дівчина медичної допомоги не потребувала

У Львові рятувальники зняли з балкону жінку, яка 4 доби провела у зачиненій квартирі, бо не могла відчинити двері.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

«Прибувши на місце, рятувальники за допомогою колінчастого автомобільного підіймача потрапили на балкон квартири, зняли дівчину та спустили її до низу. Дівчину 1994 року народження було передано працівникам поліції. Як повідомила потерпіла, вона 4 доби пробула зачинена в квартирі», – йдеться в повідомленні.

Дівчина медичної допомоги не потребувала. Наразі обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік вистрелив собі в голову і вижив.