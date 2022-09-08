Вибухи у Мелітополі: окупанти підтвердили знищення штабу «Єдиної Росії»

У знищеному штабі окупантів велася підготовка до «референдуму»

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов підтвердив, що у Мелітополі було підірвано штаб руху «Ми разом із Росією», створеного провладною російською партією «Єдина Росія». Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Рогов заявив, що Україна «вчинила теракт», підірвавши черговий штаб «Єдиної Росії», у якому велася підготовка до псевдореферендуму. За його словами, атака сталася після оприлюднення результатів «опитування щодо підтримки мешканцями регіону голосування про входження до складу Росії».

Пізніше в ефірі російського пропагандистського телебачення представник окупантів уточнив, що внаслідок вибуху у штабу ніхто не постраждав, було завдано лише матеріальних збитків. За його словами, у штабі сталося два вибухи.

Додамо, що штаб знаходився у Мелітополі на вулиці Ломоносова в приміщенні «Нової Пошти».

Нагадаємо, увечері в середу, 7 вересня, у Мелітополі прогриміли вибухи. Унаслідок вибухів в Мелітополі знищено штаб «Єдиної Росії», який готував псевдореферендум.

Також повідомлялося, що у серпні у тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали штаб «Єдиної Росії».

Як відомо, триває 197-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.