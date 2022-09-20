В окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи (відео)

У Мелітополі знову «бавовна»

Поблизу міського елеватора підіймається чорний дим

Рашисти невтримно палять у тимчасово окупованому Мелітополі. Щойно у місті пролунали два гучних вибухи. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Поблизу міського елеватора мешканці спостерігають чорний дим», – йдеться в повідомленні.

Подробиці з’ясовуються.

Нагадаємо, 18 вересня у Мелітополі співробітники російської ФСБ хотіли ліквідувати колаборанта-поліцейського.

До слова, триває 209-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.