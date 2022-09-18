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Вибух у Мелітополі. ФСБ хотіла ліквідувати колаборанта

Альона Боженко
glavcom.ua
Вибух у Мелітополі. ФСБ хотіла ліквідувати колаборанта
У Мелітополі ФСБ хотіла усунути колаборанта
фото: Іван Федоров

Денис Стефанков є одним з 118 зрадників-поліцейських

В центрі окупованого росіянами Мелітополя Запорізької області пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією співробітники російської ФСБ хотіли ліквідувати колаборанта-поліцейського. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що потужний вибух, який пролунав у дворі багатоповерхівки в центрі Мелітополя – це ймовірний результат зачистки ФСБ.

«За попередніми даними, в ході «розбірок» вони хотіли усунути одного з колаборантів-поліцейських – так званого «начальника ГБР народної міліції». Денис Стефанков є одним з 118 зрадників-поліцейських, щодо яких ми готували арешт на все належне їм нерухоме та рухоме майно», – написав Федоров.

Разом з тим, російське пропагандистське агентство РИА Новости заявило, що в центрі Мелітополя підірвали «автомобіль із мирними жителями».

«Спрацював саморобний вибуховий пристрій, люди живі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні у неділю, 18 вересня, пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, вибухи стались у районі військової частини, яку могли використовувати російські окупанти. 

Теги: вибух окупанти автомобіль

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