У Мелітополі та Бердянську пролунали вибухи

Мешканці повідомляють про чергу вибухів, які вже протягом півгодини чутно у різних районах Мелітополя

Сьогодні, 11 грудня, у тимчасово окупованому Мелітополі та Бердянську Запорізької області пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У поки що окупованому Мелітополі гучно. Мешканці повідомляють про чергу вибухів, які вже протягом півгодини чутно у різних районах міста», – розповів голова Мелітополя Іван Федоров.

Як зазначають місцеві ЗМІ, в декого, навіть вікна трясуться.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Бердянці повідомляють про звуки вибухів у місті. Уточнюємо інформацію та слідкуємо за новинами від Генерального штабу ЗСУ», – розповіла голови Бердянської МВА Вікторії Галіціної.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі партизани атакували окупантів під час привалу «на перекур».

Триває 656-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.