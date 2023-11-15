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Партизани розсекретили базу окупантів між Маріуполем і Бердянськом (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани розсекретили базу окупантів між Маріуполем і Бердянськом (відео)
Населений пункт у Мангуській селищній громаді розташований поряд з адміністративним кордоном Запорізької області на узбережжі Азовського моря
фото: кримського руху спротиву «Атеш»

Російські окупанти в селі Урзуф збирають на цій базі мобілізованих, яких потім відправляють брати участь у бойових діях

Російські загарбники облаштували базу на місці колишньої військової частини Збройних Сил України уселі Урзуф Маріупольського району Донецької області. Туди інтервенти направляють своїх мобілізованих. Про це повідомляє Telegram-канал кримського руху спротиву «Атеш».

Населений пункт у Мангуській селищній громаді розташований поряд з адміністративним кордоном Запорізької області на узбережжі Азовського моря.

За словами представників підпілля, російські окупанти в селі Урзуф збирають на цій базі мобілізованих, яких потім відправляють брати участь у бойових діях. «На кордоні Донецької та Запорізької областей у селі Урзуф наші агенти помітили базу рашистів. Раніше до окупації там знаходилася частина ЗСУ, після окупації війська РФ зайняли її та облаштувались там. Зараз туди прибувають мобілізовані, після чого їх відправляють на фронт», - йдеться у публікації.

Також партизани оприлюднили координати ворожої бази: 46.909808,37.119361 і показали кадри із цим об'єктом у селі Урзуф.

«Дані про розміщення вже передані потрібним людям, чекаємо на великі феєрверки», – додали в «Атеш».

Раніше партизани вказали місця розташування систем ППО окупантів у Криму.

Теги: окупанти фронт партизани Маріуполь

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