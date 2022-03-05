«Закрийте небо!» Депутати Франківська звернулися до світової спільноти

Закриття неба над Україною дозволить зупинити просування ворога та захистити тисячі життів українців

На позачерговій сесії Івано-Франківської міської ради депутати одноголосно схвалили звернення до урядів країн-членів НАТО, Президента Сполучених Штатів Америки, Президента Франції, Канцлера Німеччини, послів усіх держав світу щодо необхідності закриття неба над Україною.

«Ми, депутати Івано-Франківської міської ради звертаємося до вас з вимогою про невідкладне закриття неба над Україною.

24 лютого 2022 року серед ночі, коли усі громадяни України спали, ворог у особі президента Російської Федерації віддав злочинний наказ здійснити напад на суверенну Українську землю. Українці прокинулись від жахіття повітряного бомбардування своїх міст та сіл.

Вже десяту добу російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури України, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням авіації, балістичних ракет, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Сотні мирних громадян України вже загинули.

Десять останніх днів показали, що це війна не лише проти України, але проти демократії, свободи та гуманності у всьому світі. Кожна згаяна хвилина – це смерті наших громадян, жінок і дітей, це знищені наші міста і села.

Українська держава та народ України стали жертвою імперських амбіцій тоталітарного режиму, що відродився на території Російської Федерації та загрожує цілому світу ядерною катастрофою.

Ніч на 4 березня показала, що навіть винищення жителів України – не єдина мета кровожерного режиму Путіна та Російської Федерації. Обстрілами Запорізької АЕС війська окупантів поставили під питання виживання всього людства і навіть життя власних громадян.

Напад Російської Федерації на Україну вже призвів до того, що сотні тисяч біженців прямують через кордони НАТО. Весь світ розуміє важливість закриття неба над Україною. Тепер час усім демократичним урядам, які поділяють цінності людського життя, ділом довести свої гуманістичні ідеї. Закриття неба над Україною дозволить нам зупинити просування ворога та захистити тисячі життів українців.

Від імені мільйонів українців, які з 24 лютого 2022 року сидять в укриттях та бомбосховищах, від імені тих які воюють за свободу Європи у пам’ять понад дві тисячі цивільних громадян та від всіх хто вже загинули від російського бомбардування, ми закликаємо вас закрити небо над Україною», – йдеться у зверненні депутатів.

Додамо, що колишній головний дипломат України Павло Клімкін переконаний, що представники НАТО, якщо не можуть закрити небо над Україною, то мають приїхати сюди і виявити живу людську солідарність.

Нагадаємо, 2 березня петиція про закриття неба над Україною зібрала мільйон підписів.

Нагадаємо, 27 лютого в Україні розпочався збір підписів під петицією до країн-членів НАТО з проханням надати військову допомогу та ввести миротворчий контингент для захисту від російської агресії.

Напередодні Зеленський закликав Німеччину закрити небо над Україною.

Тим часом генсек НАТО Йенс Столтенберг виключив можливість введення безпольотної зони над Україною в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Столтенберг додав, що Росія веде проти України «брутальний конфлікт». За його словами, на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну у Європі.