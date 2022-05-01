Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 1 травня

Обстріли та локальні бої тривають у кількох областях України

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 1 травня.

У Запорізькій області: локальні бої по всій лінії зіткнення, артилерійські обстріли військових позицій українських воїнів та мирних кварталів сіл, селищ та міст регіону.

На Дніпропетровщині вночі і ранком – тривоги. Один обстріл Зеленодольської громади. Влучили по околиці одного з сіл громади. Ніхто не постраждав. Детальна інформація уточнюється

Харків: ніч порівняно спокійна, були поодинокі обстріли східних житлових районів, постраждалих немає.

За добу по місту та області внаслідок обстрілів окупантів виникли 9 пожеж, зокрема – в Ізюмському районі, в Харківському районі та Чугуївському районі.

В Ізюмі тривають бої.

Луганщина: за добу 19 разів росіяни відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл Луганщини: масовані артилерійські обстріли витримали Сєвєродонецьк та Лисичанськ, по Рубіжне та Попаснянщина. Вночі – обстріл Рубіжного. 1 загиблий, 1 поранений. У Комишувасі (поблизу Попасної) зруйновано будівлю сільради, школу та багатоквартирний будинок. У Лисичанську перебито газогін.

Донеччина: активні бойові дії по всій лінії фронту. За вчорашню добу – 9 поранених цивільних, з них 4 – діти. Зранку повідомлення про смерть цивільного у Лимані – був поранений вчора ввечері.

Мар’їнська ВА – перебито електромережу, і через це знеструмлене місто Красногорівка. Триває евакуація. За вчора було евакуйовано 435 людей.

Херсонщина: тривають вибухи та обстріли на території області. Ситуація в області залишається складною.

Нагадаємо, розпочалась 67 доба героїчного протистояння Українського народу воєнному вторгненню орди.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що поблизу Ізюма було знищено два командні пункти російських окупантів.

Нагадаємо, напередодні Збройні сили звільнили від окупантів чотири села під Харковом.

Також очільник Харківщини показав звільнену Кутузівку (фото).

Як повідомлялося, на східному напрямку ЗСУ завдали значних втрат ворогові.

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