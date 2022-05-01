Два китайські винищувачі вторглися у небо Тайваню

Вторгнення китайських винищувачів сталося 30 квітня вночі й вранці

Два винищувачі Су-30 зі складу Військово-повітряних сил Народно-визвольної армії Китаю 30 квітня увійшли до зони розпізнавання протиповітряної оборони Тайваню. Про це повідомив Taiwan News з посиланням на Міністерство національної оборони країни.

Перетин кордону стався о 08:53 ранку і 01:23 ночі відповідно. Двічі – на висоті 9 800 метрів на північний схід від острова Донгша в південно-західному секторі ППО. В обох випадках літаки повернулися після того, як тайванські військові підняли свої літаки, передали попередження по радіо та розгорнули зенітно-ракетні комплекси для відстеження супротивника.

Це стало 72-м вторгненням китайських літаків у небо Тайваню у квітні. Загалом у 2022 році було 78 днів, коли китайці порушили повітряний простір Тайваню. Загалом порушення скоїли 348 китайських літаків.

Нагадаємо, 29 квітня російський літак-розвідник Ан-30 демонстративно вторгся в повітряний простір Швеції і пробув там деякий час, після чого покинув місцевість. Раніше системи стеження фіксували цей же літак на схід від острова Борнхольм, данської території на Балтиці, перш ніж Ан-30 змінив курс і демонстративно рушив у бік шведської території.

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