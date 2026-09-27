Тонни помідорів гниють у полі: окупанти знищили підприємство, яке приймало врожай

Через відсутність реалізації урожай томатів потроху пропадає просто на полі

Через руйнування заводу PepsiCo місцевим аграріям немає куди здавати стиглий урожайі

Через відсутність збуту на полі залишаються тонни стиглих томатів. Фермер показав урожай, який уже починає псуватися, та поскаржився, що продукцію немає куди здати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео фермера Віктора Свідерського в Instagram.

На відео фермер показує поле, де на кущах залишається велика кількість стиглих томатів. За його словами, урожай нікому збирати та немає куди здавати.

«Дивіться, наскільки тут помідорів. Скільки тут помідорів, просто неймовірно», – говорить автор відео, демонструючи поле.

Скриншот із відео: Віктор Свідерський/Instagram

Фермер стверджує, що раніше вирощені томати приймав завод, однак тепер такої можливості немає. Також, за його словами, продукцію складно реалізувати через ринки та супермаркети.

Автор відео зазначає, що через холодну та дощову погоду томати поступово псуються. Він закликав підтримувати українських фермерів і купувати їхню продукцію. «Все пропадає. А чому пропадає? Тому що нема реалізації», – каже фермер.

На відео він також показує кущі, на яких залишаються численні плоди, та наголошує, що урожай міг би бути реалізований.

😔Російський удар по виробництву PepsiCo («Сандора») залишив місцевих аграріїв без великого покупця Фермери показують стиглий урожай, який просто зараз псується на полях, адже здавати продукцію більше нікуди. Росія нищить не лише заводи, а й працю українців. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 27, 2026

Нагадаємо, 29 серпня російська армія атакувала завод «Сандора» на Миколаївщині, який офіційно належить американській корпорації PepsiCo.

Постраждалих серед працівників не було. У ДСНС Миколаївщини уточнювали, що внаслідок атаки було пошкоджено склад підприємства харчової промисловості, де виникла масштабна пожежа.

Підпис до скриншота Скриншот: допис PepsiCo Ukraine / Facebook

У ДСНС Миколаївщини тоді повідомляли про пошкодження складу підприємства харчової промисловості в Миколаївському районі. На території об'єкта виникла масштабна пожежа.

PepsiCo в Україні виробляє, зокрема, продукцію брендів «Сандора» та «Садочок». Водночас із наданого відео не випливає, що пошкодження підприємства безпосередньо спричинило проблеми фермера з реалізацією томатів.

Раніше «Главком» писав, що фермер із Миргородської громади на Полтавщині оголосив самозбір томатів через низький попит на врожай. Він запропонував охочим самостійно приїжджати на плантацію та збирати помідори.

До цього, у серпні, стало відомо про фермера, який через надлишок томатів на ринку та падіння ціни не зміг продати врожай і вивіз його на поле. За словами аграрія, в окремих випадках збирати помідори ставало невигідно через витрати на оплату праці та логістику.