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Символ країни став смертельною загрозою: ведмеді від початку року вбили 20 росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Символ країни став смертельною загрозою: ведмеді від початку року вбили 20 росіян
Через коротші та тепліші зими чисельність бурих ведмедів у Росії зросла більш ніж удвічі – від 130 тис. 1990-го до понад 300 тис. нині
фото з відкритих джерел

Росіянам радять не ходити в ліс по ягоди та гриби

У Росії ведмеді дедалі частіше вбивають людей. Від початку 2026 року щонайменше 20 осіб загинули від нападів бурих ведмедів – тварин, яких у самій Росії вважають неофіційним символом країни. Через зростання кількості смертельних випадків росіян закликають відкласти походи до лісу по гриби та ягоди, адже зустріч із хижаком може закінчитися трагедією. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі Reuters.

Зазначається, що сім убивств хижаками сталося лише протягом вересня в Краснодарському краї. Наразі остання зафіксована смерть сталася у Сибіру. У селі Вознесенка ведмідь вбив 51-річну жінку просто у її саду. Тварина намагалася потрапити до вольєра на городі, де тримають домашніх тварин. Поліцейські кажуть, що хижак кинувся на жінку, а потім його застрелив сусід загиблої.

Цього року бурі ведмеді нападали на людей щонайменше у 11 регіонах РФ – загинули щонайменше 20 осіб. Російські експерти пов’язують зростання кількості смертельних нападів ведмедів зі зміною клімату та людським фактором.

За однією з версій, через ранню та посушливу весну тваринам стало складніше знаходити їжу у звичних місцях. Зокрема, поменшало ягід, якими тварини харчуються наприкінці літа та восени, тож вони могли вирушати далі від своїх територій у пошуках їжі.

Водночас часто до небезпечних зустрічей із ведмедями призводять самі росіяни. Люди залишають харчові відходи просто неба, приваблюючи хижаків, а також нехтують правилами безпеки під час перебування в лісі.

Окрім того, щонайменше одному регіоні місцеву владу звинувачують у нездатності контролювати чисельність ведмедів.

Напади ведмедів на росіян

Серед інших людей, яких цього місяця в Красноярському краї вбили ведмеді, – 39-річний лісоруб та дві жінки, які збирали гриби.

В Іркутській області Сибіру у вересні ведмідь напав на пенсіонера, який збирав гриби, та двох чоловіків, які шукали дикорослі рослини в лісі.

А в сибірському регіоні Тува цього ж місяця ведмідь убив тренера з хокею Олександра Кузьменка, батька гравця НХЛ Андрія Кузьменка. Інцидент стався, коли той був на риболовлі.

Одним із найгучніших нападів цього року став напад ведмедя на двох туристів у їхньому наметі в Алтайському краї у серпні. Хижак витягнув одну з туристок, 29-річну жінку, з намету, вбив її, а потім поховав у лісі.

Водночас Міністерство охорони навколишнього середовища РФ намагалося применшити значення серії нападів.

«В останні роки щорічно реєструється близько 20-30 випадків нападу ведмедів. Єдиний аномальний сплеск був 2014-го, коли зареєстрували 166 випадків. Річ у тім, що нині в кожного є смартфон, а інформація швидко поширюється через інтернет та соціальні мережі, що створює враження, що проблема є поширеною», – заявляють у міністерстві.

Популяція ведмедів різко зросла

Через коротші та тепліші зими чисельність бурих ведмедів у Росії зросла більш ніж удвічі – приблизно від 130 тис. 1990-го до понад 300 тис. нині.

У Красноярському краї, де живе близько 27 тисяч бурих ведмедів, слідчі порушили справу проти місцевого Мінприроди. Чиновників звинувачують у недбалості, яка могла призвести до загибелі семи людей від нападів ведмедів лише у вересні.

Мовляв, саме вони відповідальні за моніторинг та контроль популяції ведмедів, мають оперативно діяти і реагувати на загрозу для людей, однак, попри попередження, необхідних заходів не вжили.

Слідчі закликали людей уникати відвідування лісів та відкласти будь-які плани щодо збирання грибів та ягід у лісі, що є популярним російським проведенням часу.

«Якщо ви зіткнетеся з великим хижаком, у вас практично немає шансів на виживання», – ідеться у заяві.

Нагадаємо, російське місто Абаза вночі 23 вересня опинилося в оточенні ведмедів. Тварин помічали одразу в кількох районах населеного пункту, а місцевим довелося відганяти хижаків. 

Також ведмідь розірвав двох росіянок, які пішли до лісу по гриби. Їхні тіла було знайдено за кілька кілометрів від населеного пункту.

 

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Теги: смерть напад тварини хижак росіяни

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