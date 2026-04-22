У цирку в Росії тигр втік до глядацької зали та налякав росіян (відео)

У Ростові-на-Дону тигр налякав росіян під час вистави у цирку

Під час шоу у цирку обвалився манеж, де знаходилися тигри

У Ростові-на-Дону (Росія) під час шоу у цирку стався інцидент. Тигр, який брав участь у номері, втік зі сцени та опинився у залі серед глядачів. Про інцидент стало відомо з російських ЗМІ, це пише «Главком».

Інцидент зі втечею тигра стався під час вистави в пересувному Цирку династії Довгалюк. На кадрах можна побачити, що захисний манеж, який утримував тварин на сцені, почав падати. Через це злякався один з тигрів та втік до зали, де сиділи глядачі.

Врешті тварина опинилася серед рядів з глядачами. Після чого росіяни різко встали зі своїх місць, а хтось навіть почав кричати. Однак тигра це не турбувало, він блукав поміж рядів та не чіпав людей.

Коли хижак опинився у залі, з гучномовця до росіян звернулися із проханням зберігати спокій. Згодом дресувальники підійшли до тигра та вивели його у вольєр. Відомо, що внаслідок інциденту глядачі не постраждали.

Також повідомляється, що врешті було відкрито кримінальну справу за статтею про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки. Ця стаття передбачає позбавлення волі до двох років та штраф.

