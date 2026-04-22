У цирку в Росії тигр втік до глядацької зали та налякав росіян (відео)

Юлія Відміцька
фото: скриншот із соцмереж

Під час шоу у цирку обвалився манеж, де знаходилися тигри

У Ростові-на-Дону (Росія) під час шоу у цирку стався інцидент. Тигр, який брав участь у номері, втік зі сцени та опинився у залі серед глядачів. Про інцидент стало відомо з російських ЗМІ, це пише «Главком».

Інцидент зі втечею тигра стався під час вистави в пересувному Цирку династії Довгалюк. На кадрах можна побачити, що захисний манеж, який утримував тварин на сцені, почав падати. Через це злякався один з тигрів та втік до зали, де сиділи глядачі.

Врешті тварина опинилася серед рядів з глядачами. Після чого росіяни різко встали зі своїх місць, а хтось навіть почав кричати. Однак тигра це не турбувало, він блукав поміж рядів та не чіпав людей.

Коли хижак опинився у залі, з гучномовця до росіян звернулися із проханням зберігати спокій. Згодом дресувальники підійшли до тигра та вивели його у вольєр. Відомо, що внаслідок інциденту глядачі не постраждали.

Також повідомляється, що врешті було відкрито кримінальну справу за статтею про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки. Ця стаття передбачає позбавлення волі до двох років та штраф.

Нагадаємо, 20 грудня 2025 року в одному з підмосковних кінних клубів після тренування побили коня на прізвисько Рамзан. В інтернеті з'явився відеозапис побиття батогом прив'язаної до стовпа тварини, яка, намагаючись врятуватися від побоїв, сильно вдарилася головою об стовп.

Врешті бюро Федерації кінного спорту Росії (ФКСР) ухвалило рішення усунути від змагань вершницю Єлизавету Плетньову та тренерку Катерину Якубович за жорстоке поводження з конем. 

Читайте також:

Читайте також

Пожежа на терміналі триває
Четверту добу палає нафтовий термінал у Приморську: супутникові фото
26 березня, 19:43
Нардеп пожартував про блокування Telegram у столиці
Депутат Київради розвеселив мережу «заявою» про блокування Telegram, Instagram та OnlyFans
1 квiтня, 14:13
Ворог пошкодив укриття над атомною станцією
ЧАЕС отримає від донорів €30 млн на відновлення арки, яку пошкодила Росія
1 квiтня, 17:22
Москва заявила про зупинку в переговорах
Кремль заявив про паузу в мирних переговорах між Україною та Росією
6 квiтня, 14:21
Модель Ксенія Шевченко повідомила про загибель свого батька під час атаки шахедів
У Нікополі росіяни вбили батька української моделі
7 квiтня, 18:08
Міжнародному союзу ковзанярів дісталося від Тарасової
Тренерка з РФ вилаялася, коментуючи недопуск російських фігуристів до змагань
8 квiтня, 10:59
Фінляндія зафіксувала посилення глушіння GPS у Фінській затоці
Фінляндія зафіксувала зростання перешкод GPS: що відбувається
9 квiтня, 18:00
Штаб-квартира Служби внутрішньої безпеки Естонії
Естонія повідомила про рекордну кількість затриманих російських агентів
13 квiтня, 21:44
Вчителі з РФ повелися на провокацію та виголосили змінену промову Гітлера
Російські вчителі зачитали промову Гітлера у школах (відео)
Вчора, 11:06

Елітна паска – голубам: у Києві на смітнику помічено непочату випічку від відомої кондитерської (відео)
Британську блогерку здивував рецепт української паски
Глава РПЦ вляпався у скандал через помилку на службі
Експрезидент Чехії на Великдень за традицією «відшмагав» свою медсестру (відео)
Новини

Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
