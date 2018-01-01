У Міноборони підтвердили смерть 23-річної медсестри на фронті

Військовий медик загинула внаслідок обстрілу терористів

Міністерство оборони України підтвердило інформацію про загиблу медсестру, п'ятьох поранених внаслідок обстрілу та двох бійців, які дістали бойові травмування. Про це розповів спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі. «Вчора під час надання медичної допомоги цивільному населенню в Луганській



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Фото з соцмережі Facebook Сабіна Галицька

Військовий медик загинула внаслідок обстрілу терористів

Міністерство оборони України підтвердило інформацію про загиблу медсестру, п'ятьох поранених внаслідок обстрілу та двох бійців, які дістали бойові травмування. Про це розповів спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

«Вчора під час надання медичної допомоги цивільному населенню в Луганській області, бойовики російсько-окупаційних військ обстріляли наших медиків. Унаслідок цього обстрілу загинула 23-річна дівчина, військовий медик, військовослужбовець за контрактом», - розповів він.

Також, внаслідок ворожих обстрілів, п'ятеро українських захисників отримали поранення, ще двоє - бойові травмування. Всі вони були оперативно доставлені до військово-мобільних госпіталів, де їм надано медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська на Донбасі здійснили обстріл, в результаті якого загинула 23-річна санінструктор з 10-ї гірсько-штурмової бригади Сабіна Галицька.

Повідомлялося, що за добу в АТО один військовий загинув, семеро постраждали.