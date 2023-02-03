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Здавати Бахмут ніхто не буде, будемо боротися скільки можемо – Зеленський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Здавати Бахмут ніхто не буде, будемо боротися скільки можемо – Зеленський
фото з відкритих джерел

Отримавши далекобійну зброю Україна розпочне деокупацію Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається залишати Бахмут, а за умови отримання далекобійної зброї почне деокупацію Донбасу. Про це він сказав на пресконференції за результатами саміту Україна-ЄС.

«Здавати Бахмут ніхто не буде. Будемо боротися, скільки можемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею… Якщо буде пришвидшена зброя, в саме далекобійна зброя, ми не тільки не відійдемо від Бахмута, ми почнемо деокуповувати Донбас, який був окупований з 2014 року», – сказав президент.

Також Зеленський зазначив, що Україна знає конкретні потреби для цього, і подякував всім державам, «які на цьому шляху поруч з нами».

Раніше Зеленський розповів про плани окупантів на новий наступ.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі.

Також аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення. 

Міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін готує наступ на Київ.

Читайте також: Путін планує новий наступ: до чого готуватися ЗСУ та українцям 
Теги: Україна окупанти росія війна ЗСУ

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