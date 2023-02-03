Здавати Бахмут ніхто не буде, будемо боротися скільки можемо – Зеленський

Отримавши далекобійну зброю Україна розпочне деокупацію Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається залишати Бахмут, а за умови отримання далекобійної зброї почне деокупацію Донбасу. Про це він сказав на пресконференції за результатами саміту Україна-ЄС.

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«Здавати Бахмут ніхто не буде. Будемо боротися, скільки можемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею… Якщо буде пришвидшена зброя, в саме далекобійна зброя, ми не тільки не відійдемо від Бахмута, ми почнемо деокуповувати Донбас, який був окупований з 2014 року», – сказав президент.

Також Зеленський зазначив, що Україна знає конкретні потреби для цього, і подякував всім державам, «які на цьому шляху поруч з нами».

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Раніше Зеленський розповів про плани окупантів на новий наступ.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі.

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