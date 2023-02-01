В Естонії встановили статую Зеленського зроблену з піску (фото)

Монумент виконаний в стилі американської статуї Свободи. Президент Володимир Зеленський тримає у руках український герб

В естонському місті Тирва створили Парк Свободи, в якому встановили піщану скульптуру президента Зеленського. Про це написала у своєму Twitter прем'єр-міністер країни Кая Каллас.

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Статую, що створена з піску, мають намір зберегти вж до перемоги нашої країни над окупантами.

За словами Каї Каллас, скульптуру створила громада Тирви. Вона також зазначила, що естонці допомагають Україні різними способами: плетуть захисні сітки, створюють окопні свічки.

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«Підтримка естонцями України непохитна – ознаки цього видно всюди в Естонії, люди плетуть захисні сітки, роблять окопні свічки, допомагають іншим способом. Місцеві жителі в Тирві створили Парк Свободи, присвячений Україні, з монументальною піщаною скульптурою президента Зеленського. Вони мають намір зберегти його до тих пір, доки Україна не переможе у війні», – написала Кая Каллас.

Нагадаємо, нещодавно прем’єрка Естонії Кая Каллас взяла участь у плетінні маскувальних сіток для українських захисників.

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