У одній із областей України стався землетрус

За класифікацією землетрус 18 лютого на Тернопільщині належить до «ледве відчутних»

Землетрус зафіксовано 18 лютого об 11:07 на глибині 5 кілометрів

У Тернопільській області стався землетрус магнітудою 2,6 бала. Про це повідомили на сторінці Головного центру спеціального контролю у соцмережі.

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Зафіксували землетрус 18 лютого об 11:07 на глибині 5 кілометрів.

«За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до «ледве відчутних». Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Румунії біля гір Вранча 24 грудня стався землетрус магнітудою 4,1. Стихійне лихо могло відчуватися й на прикордонних територіях України.