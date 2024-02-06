Руйнівний землетрус у Туреччині: що змінилось за рік після катастрофи (фото, відео)

Минув рівно рік з моменту катастрофи століття у Туреччині, але багато людей продовжують жити у наметах та контейнерах у очікувані житла, зруйнованого землетрусом

Сьогодні, 6 лютого, виповнюється рік відтоді, як на півдні Туреччини стався потужний землетрус, який забрав життя понад 50 тис. людей. Але багато хто з понад 700 тис., хто втратив дах над головою внаслідок стихійного лиха, і досі живе в наметах. Масштаби стихійного лиха можна оцінити і тому, як роботи з ліквідації його наслідків продовжуються і сьогодні. Внаслідок землетрусу, що охопив 11 провінцій Туреччини, було зруйновано будинки, дороги, аеропорти, історичні будівлі, понад 1 мільйон людей стали бездомними за лічені хвилини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Один за одним відбулися три потужні землетруси, які називають найруйнівнішими в її історії та одними з найсильніших у світі за останні сто років.

Перший поштовх був зафіксований рано-вранці 6 лютого 2023 року в провінції Кахраманмараш, магнітуда склала 7,7. Невдовзі після цього підземні поштовхи фіксували в Газіантепі – магнітуда становила 6,5. А за кілька годин повторний землетрус магнітудою 7,6 знову стався в Кахраманмараші. Також була велика кількість афтершоків. В результаті в Туреччині загинули 53 тис. 537 осіб, поранення отримали понад 107 тис. осіб, ще 14 млн. осіб визнані постраждалими.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підземні поштовхи відчувалися не тільки у Туреччині, а й Сирії, Ізраїлі, Лівані, Іраку, Грузії, Вірменії, на Кіпрі і півдні Казахстану. Причому такої сили, що в найближчій до Туреччини Сирії під уламками будівель загинули понад 8,5 тис. осіб. Туреччина оголосила тривогу 4-го рівня, закликала всі держави світу допомогти, а по всій країні було оголошено національний траур на 7 днів. Всього в рамках проведення заходів в регіоні працювало 650 тис. військових особового складу, у тому числі 11 тис. 488 міжнародних рятувальників, 250 пошуково-рятувальних бригад та 142 тис. людей із служби безпеки Туреччини.

4 фото На весь екран





Зруйновані після землетрусів міста Туреччини

Загалом землетрус торкнувся 18 провінцій, проте найбільше постраждали 11 із них: Кахраманмараш, Хатай, Адіаман, Османія, Газіантеп, Шанліурфа, Малатья, Діярбакир, Адана, Кіліс та Елязиг.

Videonun her anı insanın gözünü dolduruyor. #Hatay ne kadar büyük bir acı yaşadın böyle. pic.twitter.com/nbWGvIm0xb Будь ласка, читайте текст після реклами February 5, 2024

В Антак'ї, найбільш постраждалому місті, було зруйновано 90% будівель. Ті, хто вижив, все ще чекають на допомогу, обіцяну урядом. Дальнобійник Каміл Езер тепер живе у своїй вантажівці. Про це пише Euronews. «Держава нам нічого не пояснила, – каже він. – Наш будинок просто знесли, у нас немає інформації. Нам сказали, що збираються запропонувати нам квартиру, але коли і як ми не знаємо». Деякі люди оселилися у контейнерах, інші – у наметах, незважаючи на мінусову температуру. «Вночі дуже холодно, але вранці все гаразд», – каже хлопчик, що живе в наметі.

Разом з ним за таких умов перебувають вісім членів його сім'ї. «Тут троє дітей сплять на килимі, я - там на дивані, і мій молодший брат – на ліжку. Ми подали заявку на контейнер, але поки що нічого не отримали».

Географія і недбалість забудовників

Що ж стало причиною такої кількості руйнувань та жертв? Річ у тому, що Туреччина через своє географічне розташування вважається одним із найбільш сейсмічно активних регіонів світу. Особливо небезпечні північ, захід та схід країни. Країна розташована на стику трьох тектонічних плит: Анатолійської, Аравійської та Африканської. Рік тому Аравійська плита зрушила від Анатолійської плити, у результаті утворився багатокілометровий розлом, а земля вздовж нього змістилася на 3 м, тоді як зазвичай зміщення плит відносно один одного ледве перевищує 11 мм на рік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У результаті землетрусу утворився багатокілометровий розлом, а земля вздовж нього змістилася

Але справа не тільки у географічному положенні. Задовго до лютневих подій у країні запровадили низку суворих правил для будівництва будівель, які гарантували, що споруди встоять у землетрус, але цього не сталось – і будинки посипались наче карткові будинки. Місцеві жителі, які спостерігали, як за секунди розсипаються нові будинки, скаржилися чиновникам на недбалість будівельників, які змогли оминути правила. За даними турецької влади, було пошкоджено понад 670 тис. житлових будинків. Через місяць у справі про руйнування будинків було затримано 997 осіб, заарештовано 247 осіб, причетних до будівництва будівель, частина із них і досі чекають суду.

Дії влади Туреччини

Влада Туреччини і досі заявляє що хоче почати з відновлення підприємств, щоб повернути робоче населення, обіцяючи, що цього разу антисейсмічних стандартів буде дотримано. Відповідно до них, жодна нова будівля в місті не повинна мати більше чотирьох поверхів, і знадобиться більше часу, щоб забезпечити всім житлом.

Щоб дати притулок нужденним, знадобилося більше 215 тис. контейнерів, зараз вони об'єднані в 414 контейнерних містечок. І якщо подорожувати містами, що найбільш постраждали від стихійного лиха (наприклад, Хатаю, Газіантепу або Адані), уздовж трас часто траплятимуться ряди однакових сірих і блакитних контейнерів, що йдуть до горизонту.

Багатьом постраждалим доводиться жити у контейнерах

Як пишуть турецькі ЗМІ, понад 349 тисячам домогосподарств наразі було здійснено загалом 14 мільярдів 453 мільйони турецьких лір «виплат для підтримки оренди». У цьому контексті продовжується виплата оренди в розмірі 7,5 тисяч лір власникам які втратили житло (9.2 тис грн).

Hatay’da bulunan deprem mezarlığı 6 Şubat'ın yıl dönümünde Türk bayrakları ile donatıldı. pic.twitter.com/DFlrOWqjlS — Onedio (@onediocom) February 5, 2024

Туреччина відновлює зону, яка постраждала рік тому внаслідок землетрусу, швидкими темпами. Про це заявив президент Реджеп Тайїп Ердоган. За його словами, нація, яка пережила масштабну катастрофу, продемонструвала «єдність століття» Туреччина, за його словами, продовжує «безперебійну роботу з реконструкції та відродження зони землетрусу». Про це заявив президент Реджеп Тайїп Ердоган, виступаючи з відеозв'язку на церемонії вручення ключів від нових будинків у Газіантепі. Про це пише видання Haberler.

Влада Туреччини зводить нові будинки на місці зруйнованих

«Ми завжди зберігали питання із зоною лиха у своєму порядку денному, – заявив глава держави. – Ми ніколи не дозволяємо передвиборній програмі випереджати програму боротьби з наслідками землетрусів. Наші громадяни, які перебувають у зоні землетрусу, також на власні очі побачили цю щиру роботу». На даний момент влада закінчила в провінції роботу з 6,1 тис. будівель, які мали бути знесені. Роздача ключів у той же час відбувається для 10,7 тис. нових будинків у Газіантепі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент Туреччини переконаний, що країна забезепчить постраждалих житлом

«Будівництво наших 14 тис. будинків продовжується швидкими темпами. Нам не буде спокою, поки останній наш громадянин не возз'єднається зі своїм будинком», – зазначив Ердоган. «Можливо були якісь недоліки, могли бути затримки, – зауважив глава держави. Так, 85 млн осіб є свідками того, як щиро ми працюємо в зоні землетрусу. Ми прагнемо прискорити ці зусилля за допомогою різних проектів та досліджень». Окремо Ердоган зауважив, що локальні органи влади отримали грантову підтримку у розмірі 56 млрд лір для розвитку інфраструктурних проектів у сфері водопостачання, функціонування каналізації та очисних споруд у зоні землетрусу.

Щонайменше 40 землетрусів на день

Як пише Gercek Gundem, хоча минув рік після катастрофи століття, постраждалі від землетрусу регіони все ще продовжує трусити. Так, щоденні поштовхи все ще відчуваються в 11 провінціях Туреччини, які постраждали від землетрусу. За 1 рік в регіоні зафіксовано 45756 землетрусів. Помічено, що ці підземні поштовхи були зареєстровані в основному в провінціях Кахраманмараш та Малатья.

За 1 рік в регіоні зафіксовано аж 45756 землетрусів. Протягом року з дня катастрофи, сталися ще 3 землетруси магнітудою 6,0 і 6,9, зафіксовано 48 землетрусів магнітудою 5,0 і 5,9, зафіксовано 617 поштовхів магнітудою 4,0 і 4,9. За даними обсерваторії Канділлі, кількість землетрусів, що відбуваються в регіоні, становить 40-50 на день.

Нагадаємо, збитки, завдані землетрусом у Туреччині, перевищать $100 млрд. Про це заявила представниця програми розвитку ООН Луїза Вінтон на пресбрифінгу у вівторок. Про це повідомляє Reuters.