Краще у в'язницю. Окупанти бояться воювати проти України (відео)

Чоловік скаржиться, що їх відправили чисто, аби вони померли

Загарбники раді потрапити в український полон

Служба безпеки України допитала чергового полоненого окупанта.

За словами 45-річного мешканця містечка Голубівка (колишній Кіровськ) на Луганщині, він та його товарищі, які були примусово мобілізовані з територій тимчасово окупованих «Л/ДНР», вважають за щастя потрапити в український полон.

«У мирному житті цей чоловік працював електриком. У молодості був призваний на строкову службу до лав ЗСУ, але його комісували за станом здоров’я. Більш ніж 25 років потому стан його здоров’я виявився цілком задовільним для того, щоб стати «гарматним м’ясом» рашистів», − розповіли в СБУ.

Полонений розповідає, що людей на воєнні спеціальності «призначали» навмання. Тож водієм став той, хто не вмів кермувати, а снайпером – у кого поганий зір. А його оснастили іржавою гвинтівкою 1941 року.

«Отримавши можливість зателефонувати рідним, просить уберегти від мобілізації свого сина. «Они там тюрьмой пугают. Пусть лучше тюрьма будет. Не отпускай Димку... береги, не отдавай им», – говорить полонений.

І правильно каже! Адже кожен загарбник обов’язково буде покараний!», − запевнили у Службі безпеки.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських військовослужбовців, які брали участь у скоєнні військових злочинів у Бучі Київської області.

«Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 64 ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в м. Буча», – вказано у повідомленні.