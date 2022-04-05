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    У Києві затримано двох зрадників, які зливали ворогу інформацію про війська

    Підозрюваних у державній зраді взято під варту - У Києві затримано двох зрадників, які зливали ворогу інформацію про війська
    Підозрюваних у державній зраді взято під варту
    фото: Офіс генерального прокурора

    Двоє мешканців столиці здійснювали збір інформації стосовно місць розташування військової техніки та особового складу ЗСУ

    У Києві правоохоронці повідомили про підозру двом активістам громадської організації у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

    За даними слідства, мешканці столиці, будучи членами однієї з громадських організацій, підтримували антидержавні та проросійські настрої. Вони здійснювали збір інформації стосовно місць розташування військової техніки та особового складу Збройних сил України та Територіальної оборони в Києві. У подальшому в месенджері «Телеграм» підозрювані розміщували ці дані в декількох антиукраїнських групах, де були адміністраторами. У чатах перебували особи з «Л/ДНР» та РФ, у тому числі командири незаконних воєнізованих формувань. Отриману в групах інформацію ворог використовував для підривної діяльності на території Києва.

    Під час обшуку у підозрюваних виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші докази, що свідчать про їх антиукраїнську діяльність.

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    У Києві затримано двох зрадників, які зливали ворогу інформацію про війська
    У Києві затримано двох зрадників, які зливали ворогу інформацію про війська

    Наразі особам у порядку ст. 615 КПК України обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

    Досудове розслідування здійснюється Головним управлінням СБУ у Києві та Київській області.

    Теги: росія окупанти війна Україна державна зрада окупація #stoprussia
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    У Києві затримано двох зрадників, які зливали ворогу інформацію про війська