У штабі окупантів у Севастополі прогримів вибух (фото, відео)

Над штабом ЧФ РФ у Севастополі видніється стовп диму

Вранці 20 серпня у Криму нова «бавовна»

Сьогодні, 20 серпня, вранці в тимчасово окупованому Росією Криму знову прогриміли вибухи. Про це повідомляється у Telegram.

Це сталося о 8:20 у штабі ЧФ РФ у Севастополі.

У результаті вибуху у штабі окупантів виникла пожежа, яка триває досі. Видніється великий стовп диму.

«Губернатор» Севастополя заявив, що на дах штабу ЧФ РФ прилетів безпілотник. Збитий не був. Жертв немає.

Наразі штаб чорноморського флоту оточила поліція. Окупаційна влада просить жителів міста не виходити з будинків найближчу годину.

Нагадаємо, у Севастополі 19 серпня ввечері місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. За попередньою інформацією спрацювала система ППО.

19 серпня в тимчасово окупованому Криму біля Євпаторії спрацювала система ППО. У місті було чути три потужні вибухи.

Також 18 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.