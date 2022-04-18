Кулеба пояснив, що дасть візит Байдена в Україну під час війни

Візит американського лідера Джо Байдена до української столиці стане важливим сигналом підтримки для України на тлі російської агресії. Про це в інтерв’ю для програми Face the Nation для телеканалу CBS заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«З початку нової хвилі російської агресії проти України президент Байден продемонстрував справжнє лідерство у наданні допомоги Україні, у мобілізації міжнародної спільноти на підтримку України. Тому, звичайно, ми були б раді бачити його в нашій країні, і це було б важливим сигналом підтримки для нас», – сказав він.

Кулеба також додав, що особиста зустріч двох президентів могла б відкрити шлях для нових поставок американської зброї в Україну, а також для обговорення політичного можливого врегулювання цього конфлікту.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Джо Байден має відвідати Україну. Білий дім на це повідомив, що не готує візит президента Байдена в Україну, натомість розглядає можливість для відвідування Києва високопосадовцем адміністрації США.

Як відомо, 16 квітня в Україну з США прибула перша партія з американською військовою допомогою в рамках нового пакету на $800 млн.